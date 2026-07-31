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El incendio de Vall d'Uixó sigue sin control cerca de cumplir una semana, pero con avances

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València, 31 jul (EFE).- El incendio forestal declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó afronta este viernes su séptima jornada de lucha contra un fuego que sigue activo y sin ser estabilizado, aunque los avances en la extinción durante los dos últimos días han permitido la vuelta a casa de 2.800 personas de nueve municipios.

A las 10 horas está previsto que comience una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) y, al finalizar, se ofrecerán los últimos datos disponibles y se hará balance de los trabajos de control y extinción durante esta madrugada tras la evolución favorable durante el día de ayer.

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Tras el último CECOPI de este jueves se informó de que el número de hectáreas calcinadas era de 9.598, en un perímetro de poco más de 82 kilómetros. En este momento quedan unas 5.200 personas desalojadas en Artana, Eslida, Aín, Alcudia de Veo y Tales, además de en varias urbanizaciones de Betxí y en la pedanía de Artesa de Onda.

El Gobierno de la Comunidad Valenciana se reúne esta mañana para aprobar las primeras ayudas dirigidas a paliar las consecuencias del incendio, de las que informará posteriormente el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

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Sobre el origen del siniestro, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, avanzó ayer que la Guardia Civil "tiene detectados dos focos diferenciados y separados" que no parecen fruto de causas naturales ni tampoco "de cuestiones que tengan que ver con temas agrícolas". EFE

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