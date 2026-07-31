El ICAD analizará la reforma del Reglamento FIFA de Transferencias 2027 y su impacto

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Redacción deportes, 31 jul (EFE).- El Instituto de Ciencias Aplicadas al Deporte (ICAD) presentará el 12 de agosto el libro 'El Reglamento de Transferencias FIFA 2027: Comentarios Prácticos', durante una jornada en la que expertos internacionales analizarán la reforma del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) y su impacto en el mercado de fichajes.

El texto ofrece un análisis práctico y sistemático de los cambios introducidos en el RETG y que modifican aspectos del sistema internacional de transferencias, impulsados tras el 'caso Diarra', en el que la justicia europea cuestionó varias normas de la FIFA sobre la rescisión de contratos y las transferencias internacionales de jugadores, obligando al organismo a revisar su reglamento.

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Entre las principales novedades están "la estabilidad contractual, el período protegido, la inducción al incumplimiento, la participación del jugador en su propia transferencia, los contratos de menores, las cláusulas de rescisión y el régimen de indemnizaciones por ruptura sin justa causa", según informó este jueves el ICAD, que organiza la jornada gratuita y en línea.

La publicación está dirigida por los juristas Gustavo Abreu, Miguel Cardenal y Gabriel Lozano, con un prólogo de Emilio García Silvero, director jurídico y de cumplimiento de la FIFA. El ICAD destacó que "la obra está dirigida a clubes, jugadores, agentes, federaciones y profesionales del Derecho Deportivo".

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La jornada reunirá a especialistas de España, Argentina, Uruguay, Brasil y Suiza para analizar la reforma del RETJ, entre ellos los directores de la obra y otros expertos internacionales.

El programa se estructurará en cuatro paneles sobre el 'caso Diarra', la protección de los contratos, las relaciones contractuales y la ruptura sin justa causa, con mayor atención al artículo 17 del reglamento.

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Según la organización, el ICAD aspira "a convertir el encuentro en el primer foro internacional de análisis práctico sobre esta reforma".

El pasado 8 de junio la FIFA y el jugador francés Lassana Diarra alcanzaron un acuerdo que pone fin a todos los procedimientos legales ante la reclamación del jugador, por el que el organismo no tiene ninguna responsabilidad, ni abona como indemnización ningún pago al exfutbolista, cuya denuncia llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

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Dicho tribunal concluyó que algunos preceptos del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA vulneraban los principios de libertad de competencia y de libre circulación de trabajadores, por lo que Diarra reclamó después ante un tribunal belga una indemnización de 67 millones de euros por los daños deportivos, físicos y psicológicos sufridos por una sanción de la FIFA en su intento de fichar por el Charleroi. EFE