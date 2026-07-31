El Granada ficha a la atacante Bárbara López (Madrid CFF)

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Granada, 31 jul (EFE).- El Granada CF ha fichado a la atacante Bárbara López, que llega libre procedente del Madrid CFF y se convierte en el duodécimo refuerzo rojiblanco con vistas a su cuarta campaña consecutiva en la Liga F.

Bárbara López, de 20 años, se formó en el Sporting Huelva, con cuyo primer equipo debutó con 17 años en la Liga F; en 2024 recaló en el Madrid CFF, siendo una pieza importante en estas dos últimas campañas en la máxima categoría nacional y disputando 53 encuentros oficiales en los que marcó diez goles.

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Es, además, internacional con la selección española sub-19, con la que se proclamó campeona de Europa de la categoría en 2024 en Lituania.

El Granada dio la bienvenida a Bárbara López y le deseó “la mayor de las suertes en su nueva etapa”.

Esta es la duodécima incorporación del Granada para su cuarta campaña consecutiva en la Liga F tras las llegadas anteriores: la centrocampista Elene Guridi cedida por la Real Sociedad, la atacante Raquel Gil (Alavés), la portera Yohana Gómez (Deportivo), la extremo neerlandesa Welma Fon (DUX Logroño), la central Tere Mérida (Levante), la lateral Paula Perea (Espanyol), la centrocampista Daniela Miñambres (Atlético de Madrid), las delanteras Naiara Sanmartín e Iris Ashley, cedidas por el Real Madrid, la centrocampista estadounidense Maya Evans (Vermont Green) y la central Jenni López, cedida por el Tenerife. EFE

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jag/cb/cmm