El Fandi a hombros en Huelva tras desorejar un toro de Miura

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Huelva, 31 jul (EFE).- La vuelta de Miura a Huelva más de cincuenta años después deparó un festejo entretenido, apuntando los toros más de lo que desarrollaron en el último tercio. Le faltó fondo y raza a la corrida en líneas generales, sobresaliendo el tercero, lidiado en segundo lugar, y el cuarto, el toro más completo de la tarde.

El primero fue el de mayor presencia del festejo. Toro serio, aunque siempre se comportó con nobleza. Vibrante el tercio de banderillas de Fandi compartido con Escribano, donde resulta herido el de Gerena tras trastabillarse delante de la cara del animal. El toro embiste muy templado, con mucha despaciosidad, más por falta de fondo que por clase. Faena con pulcritud, sin acabar de confiarse con el de Miura. El toro se echa en las postrimerías de la faena, restando lucimiento al conjunto.

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El cuarto fue un toro bajo, con mayor viveza. En el tercio de banderillas, Fandi, formó un auténtico lío, poniendo hasta cinco pares de garapullos. En la muleta, toro con transmisión y profundidad en las embestidas, donde el torero granadino pude desarrollar su tauromaquia, más artificiosa que pura. Fandi estuvo a la altura en sus formas, con un público entregado, que le pide las dos orejas.

El segundo, que sale en tercer lugar por la atención a Escribano en la enfermería, tuvo menos posibilidades. Nuevamente comparte con Fandi el tercio de banderillas, que hace las delicias del respetable. Se ve obligado a acortar las distancias por la falta de empuje del animal en la muleta, sin lucimiento en el trasteo.

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En el quinto sale espoleado, y recibe al de Miura a porta gayola, que la practica con limpieza. En el tercio de banderillas vuelve a poner al público en pie, con todo su repertorio, siendo el más irregular de la tarde. El toro es pronto y tiene fijeza, pero no humilla pasando a su altura lo que resta profundidad al trasteo. Mucha disposición la del torero de Gerena, que se sobrepone a una tarde complicada y sin suerte en el sorteo. Se le pidió con fuerza la oreja, que no concedió el palco presidencial.

El tercero fue el toro con más clase de la corrida. Humilló, aunque se agarró al piso. Fundamenta la faena Conquero, por el pitón derecho, consiguiendo arrancarle dos series de mucho mérito. Por el izquierdo, el toro no tuvo tan buena condición, y hubo menos acople. Atrona al toro de una gran estocada, lo que le hace merecedor de una oreja.

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En el sexto, gran tercio de varas del toro, que toma tres puyazos de largo. Destacan en banderillas David Adalid y David Pacheco. El toro llega muy mermado al último tercio, muy parado e imposibilita una faena lucida por parte del onubense Alejandro Conquero, que además no anda certero con los aceros.

FICHA:

Plaza de Toros de La Merced, se lidiaron toros de Miura, desiguales de presentación, de juego variado, les faltó fondo en el último tercio, con relativa nobleza, para los diestros:

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El Fandi, de nazareno y oro: media estocada tendida y desprendida, ovación; media estocada y descabello, dos orejas.

Manuel Escribano, de blanco y oro: estocada y dos descabellos, ovación tras aviso; estocada, vuelta al ruedo tras fuerte petición.

Alejandro Conquero, de verde hoja y oro: estocada, oreja; estocada baja, dos pinchazos y dos descabellos, silencio tras aviso.

Se registra casi lleno en tarde muy calurosa.

Parte facultativo: Durante la lidia del primer toro, el toro embiste, sufriendo al salir del segundo par de banderillas una caída y le pasa el toro por encima, realizando una herida inferior del pabellón auricular izquierdo del lóbulo. Bajo anestesia local se realiza reconstrucción plástica, quedando suturado el trazo y a la porción superior del lóbulo.

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Pronóstico: Menos grave

Observaciones: Puede continuar la lidia.

Fdo.: Dr. Domingo Jiménez Álvarez.

EFE

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