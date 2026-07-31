El calor mantiene 11 comunidades en aviso, seis en naranja por máximas de hasta 42 grados

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Madrid, 31 jul (EFE).- Once comunidades autónomas continúan este viernes con aviso por sofocante calor, seis de ellas- Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Canarias y la Comunidad Valenciana- en nivel naranja (peligro importante) por altas temperaturas que alcanzarán hasta 42 grados, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

Andalucía tiene aviso naranja en todas las provincias, salvo Cádiz y Huelva, por máximas entre 40-42 grados en áreas de la campiña cordobesa, Cazorla, Antequera, la cuenca del Genil y Morena y Condado, sierra sur de Sevilla y valle del Guadalquivir, entre otras zonas.

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En el nordeste peninsular, todas las provincias de Aragón se encuentran en nivel naranja por temperaturas entre 37-39 grados, sobre todo en áreas del Pirineo, la ribera del Ebro y puntos de Albarracín y Jiloca. La Aemet alerta además de que en Huesca y Teruel hay nivel amarillo (peligro bajo ) por tormentas.

En Cataluña persiste el nivel naranja en las provincias de Barcelona, Girona y Lleida, por temperaturas entre los 37 y los 39 grados; Tarragona está en amarillo por calor de entre 35 y 37 grados, y además fuertes tormentas afectarán también a Tarragona y Lleida.

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Castilla-La Mancha mantiene el aviso naranja en las provincias de Albacete y Cuenca, mientras que en el resto de la comunidad el nivel es amarillo por registros cercanos a los 38 grados, incluso 39 en La Mancha toledana .

La Comunidad Valencia ha activado la alerta naranja en la provincia de Valencia por máximas de 39 grados en zonas del interior norte y en Alicante el aviso es amarillo por registros que en el litoral subirán hasta los 37 grados.

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En las Islas Canarias, Gran Canaria está en naranja por máximas de 37 grados afectando especialmente en medianías del sureste y oeste, donde no se descarta que localmente alcancen 39 grados, además de probables temperaturas nocturnas significativamente altas; en el resto del archipiélago el nivel es amarillo por temperaturas hasta los 34-35 grados.

Las comunidades de Castilla y León, Extremadura, Región de Murcia, la Comunidad de Madrid y las Baleares están con aviso amarillo con temperaturas que oscilarán entre los 35 y los 38 grados.

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Con el aviso naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con el amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE