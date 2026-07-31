Efectivos trabajan por tierra para controlar fuego de La Puebla de los Infantes (Sevilla)

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Sevilla, 31 jul (EFE).- Un dispositivo del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca), formado por 22 efectivos en tierra y una autobomba, se ha incorporado a primera hora de este viernes a las labores de extinción del incendio forestal que afecta al paraje Pantano José Torán, en el término municipal de La Puebla de los Infantes (Sevilla).

El Infoca ha informado a EFE de que tras quedar estabilizado el fuego ha trabajado durante la noche un contingente formado por 16 efectivos por tierra y un camión autobomba para avanzar en las labores que permitan dar el incendio por controlado.

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Por el momento, salvo cambios, no es necesario activar medios aéreos.

El incendio se había originado a las 18:16 horas de este jueves, momento en el que se activó de manera inicial un dispositivo por aire compuesto por un helicóptero semipesado, uno ligero y dos aviones anfibios ligeros, apoyados sobre el terreno por 18 efectivos terrestres y una autobomba.

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Tras frenar inicialmente el avance del fuego, el Infoca mantiene en la zona a un equipo de tierra para avanzar en las labores que permitan dar el incendio por controlado. EFE

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