Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Detenido en Mallorca un profesor de baile por presuntos abusos sexuales a cinco niñas

Guardar

Palma, 31 jul (EFE).- Un profesor de baile de 25 años ha sido detenido en Mallorca por presuntas agresiones sexuales continuadas a cinco niñas de entre 8 y 12 años, según ha confirmado la Guardia Civil, que ha declinado ofrecer más información sobre esta investigación al tratarse de un caso que afecta a menores de edad.

La noticia ha sido adelantada por el diario 'Última Hora', que publica que el arrestado, de nacionalidad española, habría agredido sexualmente de forma continuada a cinco niñas, alumnas de una academia de baile de Mallorca, y habría grabado las agresiones para difundir posteriormente los vídeos a través de internet.

PUBLICIDAD

La jueza de guardia de Inca acordó este miércoles el ingreso en prisión provisional del detenido, al que se investiga por presuntos delitos de corrupción de menores, agresión sexual, elaboración, tenencia y distribución de pornografía infantil y trato degradante.

La investigación se inició tras un aviso remitido por la base de datos internacional International Child Sexual Exploitation Database, que alertó de la existencia de vídeos de una menor víctima de abusos sexuales distribuidos mediante aplicaciones de mensajería y un foro de la denominada internet profunda (dark web).

PUBLICIDAD

El sospechoso habría compartido de forma habitual imágenes y vídeos de explotación sexual infantil en grupos dedicados a este tipo de contenidos y, en algunos casos, empleaba inteligencia artificial para generar material pornográfico con menores.

La Guardia Civil registró el domicilio del detenido el lunes 27 de julio e intervino diversos dispositivos electrónicos.

La investigación continúa abierta para identificar a posibles nuevas víctimas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La crisis migratoria en Ceuta pone a España contra las cuerdas: Italia y Finlandia llaman a su exclusión de Schengen mientras Francia refuerza la frontera

Más de 49.000 personas han cruzado la frontera de Marruecos a Ceuta en menos de dos días, lo que ha provocado el colapso de los centros de acogida, la movilización del ejército y la Guardia Civil

La crisis migratoria en Ceuta pone a España contra las cuerdas: Italia y Finlandia llaman a su exclusión de Schengen mientras Francia refuerza la frontera

El reencuentro de Paz Padilla con sus vecinos de Ávila tras el incendio que arrasó la zona: “No puedo dejar de llorar”

La presentadora ha recorrido el paisaje devastado que rodea su casa en Ávila, ha abrazado a los vecinos que lucharon contra las llamas y ha lanzado un mensaje urgente sobre la necesidad de proteger la naturaleza

El reencuentro de Paz Padilla con sus vecinos de Ávila tras el incendio que arrasó la zona: “No puedo dejar de llorar”

La evolución de los incendios en España mejora, pero las llamas de La Vall d’Uixó (Castellón) y Fermoselle (Zamora) aún no han sido estabilizadas

Castilla y León mantiene siete fuegos activos. Tras rebajarse a nivel 2 los de Ávila y Madrid, los efectivos continúan trabajando para darlos por controlados

La evolución de los incendios en España mejora, pero las llamas de La Vall d’Uixó (Castellón) y Fermoselle (Zamora) aún no han sido estabilizadas

El concursante Martín Escolar rompe su silencio tras el comunicado de ‘Saber y ganar’: “¿Las críticas? Una motivación”

Días después del contundente mensaje del programa pidiendo frenar el odio en redes, Martín Escolar responde con serenidad y fuerza

El concursante Martín Escolar rompe su silencio tras el comunicado de ‘Saber y ganar’: “¿Las críticas? Una motivación”

Javier Fernández, farmacéutico: “Los hombres también pueden sufrir una pérdida de densidad ósea”

El envejecimiento, el sedentarismo, una alimentación deficiente o determinadas alteraciones hormonales también pueden influir en el estado de los huesos

Javier Fernández, farmacéutico: “Los hombres también pueden sufrir una pérdida de densidad ósea”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La crisis migratoria en Ceuta pone a España contra las cuerdas: Italia y Finlandia llaman a su exclusión de Schengen mientras Francia refuerza la frontera

La crisis migratoria en Ceuta pone a España contra las cuerdas: Italia y Finlandia llaman a su exclusión de Schengen mientras Francia refuerza la frontera

Juan José Ebenezer, mecánico: “El filtro del aire no depende del kilometraje, depende del uso que le des y de dónde vivas”

Marine Le Pen acusa al Gobierno de “alentar la entrada masiva de migrantes” y promete limitar la libre circulación en el espacio Schengen a “nacionales” europeos

La llegada masiva de migrantes a Ceuta se gestó en redes sociales: grupos de Facebook compartían información para cruzar a nado

El despliegue militar y las consecuencias de la crisis migratoria de Ceuta en 2021: cientos de soldados y un cambio en las relaciones con Marruecos

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 31 de julio

La gran banca española bate récords: gana 20.164 millones en seis meses, un 18% más, con Santander a la cabeza

Los pisos que se compran en España pierden seis metros cuadrados en un año mientras su precio se dispara un 14%

¿Puede existir un mundo sin dinero efectivo? En 2046 los españoles pagarán en digital

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic