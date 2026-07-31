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Detenidas 27 personas por la fabricación ilegal de pastillas para la disfunción erectil

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Sevilla, 31 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a 27 personas en una operación en la que ha desmantelado en Sevilla un laboratorio clandestino que fabricaba y distribuía ilegalmente anabolizantes, esteroides, productos para la disfunción erectil, hormonas del crecimiento y fármacos quemagrasas.

La denominada operación Mollete ha permitido la incautación de 200.000 dosis de fármacos ilegales en un total de once registros en Málaga, Cádiz, Toledo, Barcelona y Bilbao, ha informado la Policía Nacional.

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La investigación se inició al hilo de las malas prácticas de un médico que recetaba fármacos a personas sin patologías que justificaran su prescripción en Málaga, ciudad en la que se han practicado dos de las detenciones.

Además, en Sevilla ha habido un detenido, al igual que en Madrid, Toledo y Zaragoza; en Castellón, dos; en Cádiz, cuatro; en Barcelona, cinco, y en Bilbao, diez.

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Hay varios preparadores físicos entre los arrestados, junto con el médico, que habría actuado como nodo conector de la organización.

Los fármacos para la quema de grasa que distribuía ilegalmente esta red estaban en fase experimental y por tanto prohibida su ingesta en humanos.

Los preparadores físicos prestaban al parecer asesoramiento nutricional y deportivo a clientes a los que posteriormente ponían en contacto con el facultativo para las recetas a cambio de una contraprestación económica.

Algunos de los medicamentos recetados no podían ser obtenidos por el cauce habitual puesto que carecían de respaldo médico para su suministro.

Dos de los arrestados habrían utilizado los certificados electrónicos del médico "con su consentimiento" para expedir recetas electrónicas a los clientes interesados en los medicamentos.

Asimismo, cuando la prescripción no resultaba viable, el doctor facilitaba el contacto de las personas del entramado que suministraban este tipo de sustancias en el mercado negro.

La mayoría de los registros, un total de siete, se llevaron a cabo en Bilbao.

Una nave registrada en Barcelona contaba con una habitación con una camilla e instrumentos sanitarios en la que se procedía a la administración intravenosa de las sustancias encontradas.

Los detenidos están investigados como supuestos responsables de delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública en la modalidad de tráfico de medicamentos, blanqueo de capitales e intrusismo. EFE

(vídeo)

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