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Detenida en Francia 'Anita la fantástica', reclamada por estafas para carreras de MotoGP

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Madrid, 31 jul (EFE).- Las policías española y francesa han detenido en el país galo a Ana María Vicente Osset, conocida como 'Anita la fantástica', reclamada por las fuerzas de seguridad por haber presuntamente estafado 730.000 euros a más de 100 personas mediante la venta ficticia de viajes y entradas para carreras de MotoGP.

Así lo ha informado este viernes la Policía Nacional en su cuenta de X, donde indica que la fugitiva estaba reclamada por dos Órdenes Europeas de Detención por estafa, ademas de por otras nueve nacionales.

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Fuentes policiales han indicado a EFE que el arresto tuvo lugar este jueves en la localidad francesa de Tours, en colaboración con la OFAST (Office Anti Stupéfiants) de la Policía Nacional gala.

Osset estaba citada en la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de mayo, pero no se presentó al juicio, por lo que se ordenó su busca y captura.

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Fernando González, inspector jefe y responsable de sección de localización de fugitivos de la Policía Nacional, ha destacado a los periodistas la detención de esta mujer, dada la "relevancia y trascendencia social que ha tenido últimamente" el caso.

Según ha explicado, las investigaciones se iniciaron el pasado mes de mayo, tras ser declarada en rebeldía, aunque Osset ya "llevaba en fuga desde el año 2024".

Gracias a la cooperación policial con las autoridades francesas y con el equipo de la Red Europea de Localización de Fugitivos, ENFAST, ha sido localizada y detenida en la localidad de Tours, cerca de Poitiers.

Fue el pasado 7 de mayo cuando Ana María Vicente Osset, principal acusada de estafar 730.000 euros en viajes para ver carreras de MotoGP, fue declarada en rebeldía tras no acudir al juicio en el que debía sentarse en el banquillo junto a su marido, a quien sí se pudo juzgar.

El juicio se había suspendido dos veces antes por diversos motivos y estaba señalado contra dos sociedades y cuatro personas por estafar con lotes falsos para asistir a los campeonatos del mundo de motociclismo de 2020, por los que pagaron más de 730.000 euros.

La principal acusada era Ana María Vicente Osset, que cuenta con tres condenas por estafa y a la que varios clientes acusaron de robar dinero a miles de familias.

La Fiscalía imputaba a ella y a su marido, Eduardo G.U., un delito de estafa con la circunstancia agravante de multirreincidencia y solicitaba 9 años de cárcel para la mujer, 7 para el hombre y una indemnización a los afectados por un total de 730.536 euros.

Para la empresa Aupa Travel S. L., de la que 'Anita la fantástica' era dueña y él administrador único, el Ministerio Público pedía el pago de una multa de casi tres millones de euros.

Durante el juicio testificó el administrador único de dos de las empresas perjudicadas, quien afirmó que pagó a los acusados más de 500.000 euros por diversos viajes a los circuitos de Silverstone (Inglaterra) y Misano (Italia), en los que se celebraban carreras de motociclismo con la intención de regalarlos a sus clientes.

Según relató, los viajes constaban asegurados por AXA Seguros y les proporcionaron documentación con el sello de la empresa de viajes Globalia, pero nunca llegaron a realizarlos ni a ver su dinero de vuelta, aunque les llegaron a hacer un certificado de deuda.

El pasado 2 de junio la Audiencia Provincial condenó al marido de la fugitiva a 6 años y medio de cárcel y a devolver 671.000 euros a los estafados. EFE

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