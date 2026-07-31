Declarado un incendio forestal en Tornavacas (Cáceres), con dos focos activos

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Plasencia (Cáceres), 31 jul (EFE).- Un incendio forestal se ha declarado en el término municipal de Tornavacas (Cáceres), donde ya trabajan medios terrestres y aéreos del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) para su extinción.

Según ha informado este viernes el Plan Infoex, el incendio con dos focos activos afecta a una zona de alta montaña y en las labores de extinción participan cinco unidades de bomberos forestales terrestres, dos helitransportadas, dos agentes del Medio Natural, dos técnicos de extinción, además de dos helicópteros y dos aviones.

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Por su parte, la Guardia Civil ha señalado que sobre las 4:45 horas la Central Operativa de Servicios (COS) 062 recibió un aviso que alertaba de la presencia de fuego en la zona.

Una vez desplazados al lugar, los agentes comprobaron la existencia de un incendio forestal con dos focos activos, uno de ellos localizado en el Puerto de Tornavacas y otro en el paraje conocido como La Serrá. EFE

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epd/pcm/crf