Decenas de personas reciben al presidente frente al ayuntamiento de Ceuta al grito de "Sánchez, dimisión"

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Decenas de ciudadanos de Ceuta han recibido a Pedro Sánchez, frente al Palacio Autonómico de la ciudad, al grito de "Sánchez, dimisión" y de "fuera, fuera".

Estaba previsto que el socialista llegara al ayuntamiento a las 12:00 para reunirse con el jefe del Gobierno local, Juan Vivas. El presidente ha aterrizado en Ceuta pasadas las 11:15 horas. El primer destino ha sido la frontera del Tarajal, desde donde se ha trasladado al palacio Autonómico de la ciudad.

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Los ciudadanos concentrados a las puertas del edificio público han gritado "Sánchez, dimisión", "fuera, fuera" y "Sánchez, hijo de puta". También han cargado contra los inmigrantes que paseaban por la zona, pidiéndoles que se vayan de la ciudad y prefiriéndoles insultos.

Más de una decena de agentes de la Policía Nacional están a cargo de garantizar la seguridad donde están los ciudadanos concentrados frente al Ayuntamiento.

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