Cuarenta dotaciones terrestres y 9 medios aéreos refrescan la zona del incendio en Madrid

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Madrid, 31 jul (EFE).- Cuarenta dotaciones terrestres y nueve medios aéreos trabajarán este viernes en refrescar la superficie afectada por el incendio en la sierra oeste de la Comunidad de Madrid con preocupación por las altas temperaturas previstas para hoy, según ha informado el Gobierno madrileño en redes sociales.

Durante la noche, cuarenta dotaciones terrestres han seguido rematando y refrescando la superficie afectada por el incendio en la sierra oeste, con especial atención a la zona del embalse de San Juan (San Martín de Valdeiglesias), donde ayer se produjo una reproducción.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves que, una vez escuchadas las propuestas de los técnicos y de las comunidades de Madrid y de Castilla y León, se ha decidido rebajar al nivel 2 de emergencia los incendios de Madrid y Ávila, lo que supone el fin de la emergencia de interés nacional.

Tras rebajarse el incendio a situación operativa 2, el Ejecutivo autonómico asumió de nuevo la coordinación del operativo y continuará con las labores de vigilancia y enfriamiento hasta lograr la extinción definitiva del fuego, así como con la atención a las personas que permanecen evacuadas. EFE

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