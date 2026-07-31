Centenares de migrantes comienzan a regresar a Marruecos por el espigón fronterizo

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Ceuta, 31 jul (EFE).- Centenares de migrantes que en las últimas horas habían accedido de forma irregular a Ceuta, han comenzado a regresar a Marruecos por el mismo punto por el que entraron, el espigón fronterizo que separa la ciudad autónoma con el país vecino, según ha podido comprobar EFE.

De forma paralela, continúan entrando en la ciudad pequeños grupos de personas por ese mismo lugar, cruzándose en su camino con lo que abandonan Ceuta en dirección a Marruecos. EFE

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