Cae una red que traficaba con anabolizantes, potenciadores sexuales y fármacos quemagrasas

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(Actualiza la NA5183 con declaraciones sobre la operación policial)

Madrid, 31 jul (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que traficaba en España con sustancias anabolizantes, productos para la disfunción eréctil o fármacos quemagrasas experimentales, prohibidos para uso humano.

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En esta operación ha sido además desmantelado un laboratorio clandestino donde la red sintetizaba miles de dosis de algunos de estos fármacos y los vendía bajo su propia marca.

En total, han resultado detenidas 27 personas -fundamentalmente preparadores físicos y proveedores de las sustancias- por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de medicamentos, blanqueo e intrusismo profesional. Los arrestos han sido en Málaga (2), Cádiz (4), Sevilla (1), Castellón (2), Madrid (1), Toledo (1), Barcelona (5), Bilbao (10) y Zaragoza (1).

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El inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) dentro de la sección de Medioambiente, Consumo y Dopaje, Juan José Castro García, ha comparecido ante los medios para informar de las circunstancias que han rodeado la investigación y dar detalles de los bienes intervenidos a la red.

Las pesquisas policiales, según ha relatado, se iniciaron cuando la Administración de Málaga puso en conocimiento de las autoridades la mala praxis de un médico que recetaba fármacos a pacientes sin patología que justificara su prescripción.

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"La mayor parte de ellos eran preparadores físicos", ha explicado García, a quienes el médico expedía las recetas y prestaba según las declaraciones policiales un servicio de asesoramiento: entre 100 y 180 euros para un asesoramiento mensual, y entre 300 y 500 para uno trimestral.

Cuando los pacientes no podían obtener los fármacos por sus propios medios, el facultativo los redirigía a sus contactos del entramado para obtenerlos de manera ilícita a través del extranjero.

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La red abarcaba toda España y estaba conformada por preparadores físicos y proveedores de sustancias anabolizantes, quienes también prestaban asesoramiento a sus clientes y cobraban una comisión cuando los redirigían al médico para que les recetara los fármacos.

Bajo el consentimiento del médico, dos de las personas arrestadas utilizaban su certificado electrónico para expedir las recetas, algunas de las cuales contenían medicamentos sin respaldo sanitario para su suministro.

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El entramado criminal también sintetizaba sus propias sustancias y las vendía bajo su propia marca por medio de un laboratorio clandestino ya desmantelado, donde se producían diversos productos: anabolizantes, esteroides, productos para la disfunción eréctil y hormonas del crecimiento entre otras.

Dentro de los productos que ofrecían se encontraban también fármacos quemagrasas "en fase experimental para ensayos clínicos" cuya ingesta está prohibida en seres humanos, como ha explicado la Policía Nacional en una nota de prensa.

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Además de las detenciones, la Policía practicó registros en once propiedades, concentradas principalmente en la provincia de Bilbao, que les encaminó a desmantelar las instalaciones dedicadas a la fabricación ilícita de más de 1.000 kilos en 200.000 dosis de medicamentos ilegales.

En otras siete inspecciones en establecimientos y trasteros en diversos puntos de España, fueron intervenidos 37.000 euros, varios dispositivos electrónicos, un vehículo de alta gama, maquinaria de impresión para embalaje y cartonaje fraudulento, máquinas encapsuladoras, mezcladores y probetas.

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Los agentes también han requisado una camilla e instrumentos sanitarios encontrados en una habitación de una nave de Barcelona, donde presuntamente se procedía a la administración intravenosa de las sustancias encontradas. EFE.