Banco Sabadell activa un paquete de ayudas por los incendios que incluye créditos al 0 %

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Barcelona, 31 jul (EFE).- El Banco Sabadell ha activado una línea de financiación en condiciones preferentes para particulares, autónomos y empresas afectadas por los últimos incendios forestales, especialmente en Guadalajara, Madrid, Ávila, Castellón y Zamora, que incluye créditos al 0 % de interés y sin comisiones.

La entidad ha explicado este viernes en un comunicado que con estos créditos, con un plazo de hasta cinco años, buscan proporcionar liquidez inmediata para afrontar gastos urgentes y reparar los daños materiales ocasionados por los incendios.

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Además, el Banco Sabadell pondrá a disposición de los afectados su red de profesionales especializados y equipos sectoriales para ofrecer soluciones personalizadas a particulares, autónomos, comercios y empresas en función de sus necesidades.

Sabadell Seguros se ha puesto en contacto con los clientes potencialmente afectados para facilitar la gestión de los siniestros y ha activado procedimientos específicos con el objetivo de acelerar la tramitación de los expedientes y coordinar las medidas de asistencia necesarias en cada caso.

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La aseguradora también ha habilitado una línea telefónica específica (91 276 37 38) para atender consultas, orientar a los clientes sobre los trámites que deben realizar y ayudarles a gestionar las incidencias relacionadas con los seguros de hogar o de comercio.

Con estas medidas, la entidad subraya que pretende ofrecer una respuesta rápida a las familias y empresas afectadas y contribuir a la recuperación de la actividad económica y social en las zonas dañadas por los incendios. EFE

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