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Atrapadas cientos de personas de la Operación Paso del Estrecho tras el cierre de la frontera entre Melilla y Marruecos

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La frontera entre Melilla y Marruecos, la de Beni Enzar, permanece cerrada en estos momentos, pasadas las 08.30 horas del viernes, como consecuencia del intento de entrada masiva registrado desde las 22.00 horas del jueves en distintos puntos del perímetro fronterizo de Melilla.

El operativo de seguridad afectó al principal paso entre España y Marruecos y coincidió con intentos de acceso por las zonas de Barrio Chino, Farhana y el Dique Sur. La Delegación del Gobierno confirmó el cierre del paso fronterizo, una medida adoptada mientras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trataban de controlar la situación.

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Según las primeras estimaciones ofrecidas por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, alrededor de 400 ciudadanos marroquíes consiguieron acceder a Melilla durante los incidentes. La Delegación del Gobierno informa de que el operativo acaba de finalizar y, por tanto, no es posible facilitar todavía una cifra definitiva.

Asimismo, aclara que el dato de 400 personas difundida anoche por el Gobierno de la Ciudad Autónoma no se ajustaba a los datos de los que disponían las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en ese momento. De hecho, a esa hora de la noche resultaba imposible ofrecer una cifra o estimación fiable, ya que el operativo se encontraba en pleno desarrollo y las actuaciones seguían en curso.

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Las alarmas se activaron poco después de las diez de la noche del jueves, cuando un número indeterminado de personas intentó penetrar en la ciudad de forma simultánea por distintos puntos del perímetro fronterizo. El dispositivo movilizó a efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, cuyas sirenas fueron constantes durante buena parte de la noche.

Fuentes consultadas por Europa Press indicaron que también fueron activados efectivos militares anoche, aunque al cierre de esta edición no habían sido desplegados por la ciudad, a diferencia de lo ocurrido en Ceuta durante la jornada anterior.

DISPAROS DISUASORIOS

Asimismo, testigos presenciales aseguraron haber escuchado disparos disuasorios al aire realizados a ambos lados de la frontera durante el desarrollo del operativo.

Los primeros migrantes que lograron acceder a la ciudad fueron vistos caminando por la zona del Paseo Marítimo y por distintas calles del barrio del Real, en dirección a las instalaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

Ante la evolución de los acontecimientos, la Delegación del Gobierno solicitó la colaboración ciudadana y pidió expresamente que se evitara acudir a las inmediaciones de la frontera para no entorpecer la labor de los agentes desplegados.

Además, el portavoz de la institución hizo un llamamiento a la calma e instó a la población a seguir únicamente la información difundida por los canales oficiales. "Rogamos mantener la calma y seguir exclusivamente la información difundida por los canales oficiales. Se informará de cualquier novedad en cuanto sea posible", trasladó la Delegación del Gobierno.

Hasta el momento no se ha facilitado un balance definitivo sobre el número de personas que participaron en el intento de entrada ni sobre la evolución completa del dispositivo de seguridad.

Los incidentes registrados en Melilla se producen en plena crisis migratoria que afecta a Ceuta, donde durante la última semana han accedido a la ciudad miles de migrantes, tanto adultos como menores, en su mayoría por vía marítima, incrementando la presión sobre las dos fronteras.

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EuropaPress

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