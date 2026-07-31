Asciende a 24 el número de cadáveres recuperados en la costa de Ceuta

Ceuta, 31 jul (EFE).- El numero de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de Ceuta ha ascendido a 24, después de que a lo largo de esta mañana hayan sido recuperados otros seis cuerpos, tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, han informado a EFE fuentes policiales. EFE

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