Andalucía urge a Sánchez a asumir su "responsabilidad" tras reflejarse en Ceuta su política migratoria "caótica"

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La consejera andaluza de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López (PP-A), ha considerado este viernes que "lo que está ocurriendo en Ceuta", con la llegada de miles de personas en las últimas horas desde Marruecos, es "el reflejo de esa política caótica en materia migratoria que lleva" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha urgido a asumir su "responsabilidad" en esta cuestión.

Así se ha pronunciado la consejera a preguntas de los periodistas sobre lo que está ocurriendo en Ceuta en una atención a medios en Huelva, donde ha presidido el acto de toma de posesión de los delegados territoriales de la Junta en la provincia.

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Loles López ha criticado la política migratoria del Gobierno de Sánchez, y ha censurado que "nunca ha habido en estos años ni coordinación ni planificación". Además, ha aseverado que en Ceuta "está ocurriendo algo que es más que evidente", que "mirar para otro lado, como ha venido haciendo todo este tiempo" el jefe del Ejecutivo, "ya no sirve".

"Ha llegado el momento de que asuma sus responsabilidades y que le dé una solución a esta problemática, que es toda una emergencia, que hemos visto toda España, toda Europa y todo el mundo", ha manifestado la consejera de Servicios Sociales.

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En esa línea, Loles López ha aseverado que "no vale mirar para otro lado", y ha emplazado a Sánchez a que "asuma su responsabilidad y solucione el problema". "Eso es lo que tiene que hacer. Ha llegado la hora", ha zanjado la consejera.