Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

"¿Sabés cómo voy?": Uruguay comienza a anunciar la llegada de Diego Forlán

Guardar

Montevideo, 30 jul (EFE).- Uruguay comenzó a anunciar la llegada de Diego Forlán al cargo de entrenador de la sub-20 y de la selección absoluta de forma interina con un video publicado este jueves en sus redes sociales que plantea la interrogante de qué respondería si fuera llamado para cumplir con esa tarea.

En el comienzo del cortometraje, un periodista pregunta al mejor jugador del Mundial de 2010: "¿Y si te llaman? ¿Vas o no?". Ante este responde: "¿Cómo? ¿Sabés cómo voy?".

PUBLICIDAD

Luego repasa diferentes momentos de Forlán defendiendo a la Celeste, entre los que aparecen el título en la Copa América 2011, su primer gol en una Copa del Mundo y también los que anotó en Sudáfrica.

Forlán se convertirá en nuevo seleccionador de la sub-20 y trabajará con la absoluta de manera interina tras la salida del argentino Marcelo Bielsa.

De acuerdo con esto, estará al mando de Uruguay en los seis amistosos de fecha FIFA que se jugarán hasta que se designe al nuevo seleccionador y liderará el proceso de la sub-20, que en enero del próximo año buscará en el sudamericano de la categoría sellar el boleto al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán.

PUBLICIDAD

Nacido en Montevideo en mayo de 1979, Forlán es dueño de una extensa carrera que incluyó clubes como los españoles Villarreal y Atlético de Madrid, el Manchester United inglés, el Independiente argentino o el Inter de Milán italiano.

El palmarés del uruguayo en sus diferentes equipos incluye la Premier League y la FA Cup de Inglaterra, la Copa Intertoto, la Liga Europa y la Supercopa, entre otros campeonatos.

También tuvo un destacado paso por la selección de Uruguay, con la que disputó los Mundiales de Corea y Japón 2002, Sudáfrica 2010, en el que obtuvo el Balón de Oro, y de Brasil 2014.

Además, jugó tres ediciones de la Copa América y ganó la de Argentina 2011, en la que convirtió dos tantos en la final ante Paraguay.

Entre otros galardones obtenidos, Forlán conquistó el Trofeo Pichichi de la liga española en la temporada 2008-2009, la Bota de Oro de la UEFA y del Trofeo EFE en 2005.

Como entrenador, 'Cachavacha' dirigió a Peñarol en once encuentros en 2020 y a Atenas de la Segunda División en doce partidos en el año 2021. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Primitiva: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Como cada jueves, aquí están los ganadores del sorteo de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

La Primitiva: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Comprobar La Primitiva: estos son los números ganadores del jueves 30 de julio

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar La Primitiva: estos son los números ganadores del jueves 30 de julio

Albares convoca al embajador italiano por las declaraciones de su ministro de Exteriores para cerrar el espacio Schengen con España por la crisis de Ceuta

“Este mensaje es impropio del ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea”, ha dicho Albares

Albares convoca al embajador italiano por las declaraciones de su ministro de Exteriores para cerrar el espacio Schengen con España por la crisis de Ceuta

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy jueves 30 de julio de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy jueves 30 de julio de 2026

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: guardias civiles aseguran que se están produciendo nuevas entradas “masivas”

El Gobierno ha anunciado que las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil en Ceuta, pero descartan declarar la emergencia nacional ante la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: guardias civiles aseguran que se están produciendo nuevas entradas “masivas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares convoca al embajador italiano por las declaraciones de su ministro de Exteriores para cerrar el espacio Schengen con España por la crisis de Ceuta

Albares convoca al embajador italiano por las declaraciones de su ministro de Exteriores para cerrar el espacio Schengen con España por la crisis de Ceuta

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: guardias civiles aseguran que se están produciendo nuevas entradas “masivas”

El triángulo entre Pedro Sánchez, Argelia y Marruecos que explica por qué el origen de la crisis migratoria de Ceuta genera tantas dudas

Qué está pasando en Ceuta y qué tienen que ver la frontera con Marruecos y la sentencia del Supremo sobre las “devoluciones en caliente”

El Gobierno moviliza al Ejército en Ceuta ante el colapso de la frontera por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

ECONOMÍA

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La OCU lo confirma: este es el fraude que más se repite en las compras online

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la azotea común se puede usar de manera privada si se cumple este requisito

Comprueba si la huelga de Renfe del 31 de julio altera tu tren: las rutas afectadas

Las grandes energéticas ganan 9.629 millones durante los seis primeros meses del año: Iberdrola aporta casi la mitad

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic