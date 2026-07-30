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La reforma del Gran Canaria saldrá a licitación de nuevo por 234 millones, un 34 % más

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Las Palmas de Gran Canaria, 30 jul (EFE).- La ampliación del estadio de Gran Canaria para ser una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030 saldrá a licitación de nuevo en agosto por 234 millones de euros, casi 60 millones por encima de su presupuesto inicial (+34 %), anunció este jueves el Cabildo de la isla.

La obra quedó desierta hace unas semanas, ya que ninguna constructora estaba dispuesta a afrontarla por un coste de 174,7 millones y unas condiciones de trabajo que incluían permitir que siguiera utilizando regularmente el estadio la UD Las Palmas, club que cofinancia la reforma con una aportación de 60 millones.

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Ahora, se suman el Gobierno de Canarias, con 25 millones, y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con otros 15 millones. Con ello, queda una diferencia por cubrir de 19,3 millones de euros a cargo del Cabildo de Gran Canaria, que asegura que ya negocia que también participe en la financiación el Gobierno de España.

En un comunicado, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), y su consejero de Deportes, Aridany Romero (PSOE), detallan que la obra se va a licitar en los próximos quince días, con una hoja de ruta que "permite cumplir con los plazos y exigencias de la FIFA para las sedes".

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Morales y Romero agradecen "el apoyo institucional del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para la realización de una infraestructura icónica y estratégica que posibilitará a la isla entrar en una nueva dimensión deportiva y de oportunidades sociales y de diversificación económica".

El presidente del Cabildo sostiene que esta unión de esfuerzos entre administraciones "enlaza con el espíritu con el que se gestó y cristalizó la candidatura de Gran Canaria como sede mundialista, un proyecto colectivo que sumó desde su inicio a entidades públicas, económicas, sociales y deportivas alrededor de un objetivo común".

Prueba de ello, añade, es que el Cabildo -propietario del estadio- ha tenido la "capacidad de diálogo y de convicción" suficientes para captar 100 millones de financiación procedentes del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de la ciudad y la UD Las Palmas.

El Cabildo recuerda que el estadio, construido en 2003 con una capacidad para 32.000 espectadores, es "una instalación inacabada", y que completarlo para el Mundial que coorganizan España, Portugal y Marruecos ofrece una oportunidad con "implicaciones positivas para la economía, la proyección de la isla y su cohesión social".

"Acometimos el objetivo (de ser sede mundialista) no sin vencer grandes obstáculos e, incluso, los prejuicios de quienes pretendían convertir en una debilidad nuestra insularidad, mientras este Cabildo la defendía como una fortaleza y una oportunidad de mostrar nuestros valores y nuestro potencial ante el mundo", añade, por su parte, el consejero de Deportes.

La ampliación del estadio se proyectó inicialmente con un coste de 114 millones de euros, a los que pronto se sumaron otros 60 millones para reforzar el suelo sobre el que se levanta.

Fue en ese momento cuando se sumó a su financiación la UD Las Palmas, a cambio de participar en el futuro en la gestión del estadio, que el Cabildo asegura que seguirá siendo "100 % público".

La corporación insular atribuye el hecho de que ninguna constructora quisiera hacerse cargo de la obra por 174,7 millones al incremento del precio del acero, el aluminio y la mano de obra especializada derivado de la crisis geopolítica internacional que han provocado la política arancelaria de Estados Unidos y la guerra de Irán.

El Mundial de 2030 estará organizado por España, Portugal y Marruecos. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los encuentros inaugurales de sus respectivas selecciones como homenaje a la primera Copa del Mundo, disputada en 1930 íntegramente en Montevideo. EFE

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