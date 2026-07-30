Hoy será noticia. Viernes, 31 de julio

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Sánchez viaja este viernes a Ceuta tras la crisis migratoria que deja nueve muertos

Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma, y que este jueves se ha cobrado la vida de quince personas que intentaban llegar a nado desde Marruecos.

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Sánchez se desplazará a la frontera del Tarajal para reunirse con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, posteriormente, participará en un encuentro de coordinación en el Palacio de la Asamblea con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez; los responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como el director del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y responsables de Cruz Roja.

INCENDIOS FORESTALES

Baja la gravedad de los incendios, pero el calor alimenta el fuego

Madrid (EFE).- Aunque el trabajo de los equipos de extinción ha permitido rebajar el nivel de gravedad de los grandes incendios de Madrid y Ávila y poner fin a la emergencia nacional, las elevadas temperaturas alimentan los fuegos activos en distintos puntos de España, entre ellos el declarado en Zamora que afecta a un parque natural y ya ha calcinados unas 11.000 hectáreas.

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Este jueves ha finalizado la emergencia nacional por los fuegos de Ávila y Madrid, que han arrasado unas 70.000 hectáreas, aunque continúan ardiendo varios puntos de España, con mayor gravedad en Zamora y Castellón. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rebajado de 3 a 2 el nivel de gravedad de los grandes incendios del centro peninsular por lo que la gestión de los siniestros pasa ahora a titularidad autonómica.

TRÁFICO VERANO

Arranca la fase de la operación verano de tráfico con más desplazamientos

Madrid (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha este viernes y hasta el domingo el segundo dispositivo especial de la operación verano 2026, periodo en el que prevé 5,6 millones de desplazamientos por las carreteras españolas.

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Durante todo agosto, el mes del año con mayor movilidad, se esperan 54,5 millones de viajes de largo recorrido, informa la DGT. Tráfico ha diseñado itinerarios alternativos para evitar circular por la zona centro, que es la que más tráfico soporta, y aunque tiene todo preparado para que los desplazamientos se produzcan de forma fluida y segura, recuerda que necesita de la responsabilidad de todos los usuarios de las carreteras para lograrlo.

PASO ESTRECHO

La Operación Paso del Estrecho (OPE) afronta un fin de semana crítico

Algeciras (Cádiz) (EFE).- La Operación Paso del Estrecho (OPE) se preparara para uno de sus fines de semana "críticos" con el comienzo del mes de agosto, especialmente en los puertos de Algeciras y Tarifa, en Cádiz, por donde pasan el 71 % de las miles de personas y coches que atraviesan España para llegar a sus países de origen en el norte de África a disfrutar de las vacaciones.

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La OPE, que se inició el pasado 15 de junio y finalizará el próximo 15 de septiembre, una vez completada la fase de retorno, ha registrado en este mes y medio el paso de 1.168.480 viajeros por los puertos españoles utilizados en este dispositivo.

FUERZAS ARMADAS

El Juan Sebastián de Elcano regresa a Cádiz tras seis meses de navegación

Cádiz (EFE).- El buque escuela de la Armada española Juan Sebastián de Elcano regresará este viernes al puerto de Cádiz tras completar su XCVIII Crucero de Instrucción, un viaje de más de seis meses de duración en el que ha recorrido once ciudades de ocho países y ha cruzado el Caribe y varios puertos de Estados Unidos.

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El acto de llegada estará presidido por el almirante de la Flota, José Enrique Delgado Roig, acompañado por el alcalde de Cádiz, y contará con la presencia de la dotación del buque y de los guardiamarinas de la promoción que han participado en este crucero de instrucción.

LOW FESTIVAL

Low Festival arranca su primera edición en Torrevieja con más de 50 artistas

Torrevieja (Alicante) (EFE).- El Low Festival inicia este viernes una nueva etapa con su primera edición en Torrevieja (Alicante), una cita que reunirá durante tres jornadas a más de cincuenta artistas en el Parque Antonio Soria, en una propuesta que combinará música, ocio y sostenibilidad junto al Mediterráneo.

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La organización prevé la asistencia de alrededor de 20.000 personas cada día en un espacio de 15.000 metros cuadrados de césped que acogerá, desde el viernes 31 de julio hasta el domingo 2 de agosto, cuatro escenarios y una amplia oferta de actividades para el público.

EL TIEMPO

Las temperaturas seguirán altas, con algunos descensos y precipitaciones en el norte

Madrid (EFE).- Este viernes, tercer día de la cuarta ola de calor en España, continuará el predominio de la estabilidad en la Península y Baleares, con temperaturas entre los 35 y 40 ºC, aunque se registrarán chubascos y tormentas en algunas zonas del norte peninsular.

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Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan cielos con nubes bajas, asociadas a brumas, en el Estrecho, el litoral del mar de Alborán, Ceuta y Melilla, y cielos nubosos o muy nubosos en Galicia y el Cantábrico. Serán probables chubascos y tormentas, que podrán ser localmente fuertes, en el sur del sistema Ibérico, los Pirineos y zonas aledañas; también son probables las precipitaciones en el Cantábrico y el norte de Galicia.

EFE

fp