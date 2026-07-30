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El presidente de Melilla cifra en “400 como mucho” las entradas de migrantes

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Melilla, 31 jul (EFE).- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha cifrado en “unos 300, 400 como mucho” las entradas irregulares de migrantes que se habrían producido a la ciudad autónoma en la noche de este jueves por la frontera terrestre y por vía marítima.

En declaraciones a la Cadena Cope, Imbroda ha informado de que “ha habido intentos por dos puestos fronterizos” terrestres y también por el dique sur, que hace las veces de frontera terrestre y marítima entre España y Marruecos en la zona sur de la ciudad autónoma y que este jueves había sido cerrado al tránsito como medida de seguridad.

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Imbroda ha aclarado que lo que está sucediendo en Melilla “no tiene comparación” con la situación en Ceuta y ha destacado como “ejemplar” la actuación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, con la que “se ha contenido bastante bien esta magnitud”, ante la cual “la gendarmería marroquí ha colaborado”. EFE

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