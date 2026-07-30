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El preparador argentino Anaya copa la gemela del Gran Premio Noches del Hipódromo

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Madrid, 31 jul (EFE).- “Scholarship” y “Super Lover”, dos pupilos del entrenador argentino Óscar Anaya, han logrado en la noche de este jueves las dos primeras posiciones en los 1.900 metros del Gran Premio Noches del Hipódromo, la carrera estelar de la temporada de verano en Madrid.

El vencedor contó con una acertada montada del luso Ricardo Sousa y es propiedad de la canaria cuadra Díaz Ramos, que recibe 10.000 euros por este éxito.

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Recogido en el centro del lote, por las calles interiores, “Scholarship” pasó a dominar a la salida de la curva, primero a falta de cuatrocientos metros, y en la pelea se despegó hasta cruzar el poste con unos tres largos de ventaja sobre “Super Lover”, caballo que había terminado quinto en este mismo gran premio en 2025.

La jornada, la última de la temporada con cinco carreras válidas para los juegos Quíntuple Plus y Lototurf (restan un sábado y un jueves de agosto con un programa de sólo tres pruebas), comenzó con la victoria de la fácil “Desafío”, con la monta de Julia Zambudio.

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Muy emocionante la llegada de la segunda carrera, con tres caballos en un pañuelo.

“Agripa” y el jockey Václav Janácek mantuvieron a raya a “El Gran Sol” y al favorito “Zurito”, que remontó bastante en la recta y demandó seguir más allá de los 1.700 metros.

En dos hándicaps de 1.900 metros vencieron dos jockeys mujeres, Daniela Rodríguez con el muy arenero “Headhunter” y la checa Denissa Sikorová con “Catallaxy”, binomio que ya había ganado un mes atrás en este mismo escenario.

Estos resultados dejan la combinación premiada de la Quíntuple Plus formada por las mantillas: 3 – 1 – 1 – 3 – 5 – 7. No tomaron la salida “Don José”, número 5 de la primera carrera, ni “Oczidental”, número 4 de la segunda. En la apuesta Lototurf, el caballo ganador ha sido el 3.EFE

fg/slls

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