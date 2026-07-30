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El Levante acuerda con el Real Madrid el traspaso de Carlos Espí

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Valencia, 30 jul (EFE).- El Levante ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid para el traspasado del delantero Carlos Espí al Real Madrid y aunque no ha dado cifras de la operación del jugador, la ha calificado la "mayor venta de un futbolista formado en la cantera granota".

Carlos Espí concluye su etapa como levantinista con un balance de 66 partidos disputados con el primer equipo y 20 goles anotados. Además, durante su trayectoria en el Levante UD, también ha vestido la camiseta de la Selección española en las categorías Sub-19 y Sub-20.

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El atacante, de 20 años, recaló en la entidad levantinista en el verano de 2022, siendo juvenil de segundo año, para reforzar al Juvenil A de División de Honor. Desde su llegada se convirtió en una pieza fundamental del equipo, contribuyendo de forma decisiva a una temporada histórica que culminó con la conquista del campeonato liguero.

El 18 de febrero de 2024 debutó con el primer equipo en el encuentro disputado ante el Racing Club de Ferrol en el Estadio de A Malata. Durante la siguiente temporada, el delantero fue uno de los protagonistas del ascenso del Levante UD a la máxima categoría, participando en 36 encuentros de LaLiga Hypermotion y anotando seis goles.

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Ya en LaLiga EA SPORTS, el valenciano confirmó su enorme proyección y se consolidó como una de las grandes revelaciones del campeonato. Fue distinguido como mejor jugador del mes de marzo y, al término de la temporada, recibió también el premio al mejor jugador Sub-23 del campeonato.

En su primera campaña en la élite disputó 25 partidos de Liga, marcó 11 goles y se convirtió en el máximo goleador del conjunto granota.

Desde el Levante UD han indicado que "queremos darte las gracias por cada esfuerzo, por tu compromiso y por la ilusión con la que has defendido este escudo desde el primer día. Nos sentimos muy orgullosos de haberte acompañado en tu crecimiento y de verte cumplir un nuevo reto profesional. Esta siempre será tu casa. La familia granota te desea toda la suerte y los mayores éxitos en esta nueva etapa". EFE

pzm sm/arh

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