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El base Ricky Rubio renueva con el Asisa Joventut

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Badalona (Barcelona), 30 jul (EFE).- El Asisa Joventut anunció este jueves que el base Ricky Rubio seguirá una temporada más defendiendo la camiseta verdinegra tras su magnífica temporada con los badaloneses en lo que fue su vuelta a casa tras 16 años.

En un mensaje publicado en redes sociales por el club catalán, en el que no se dan aún detalles del nuevo contrato firmado, suena la voz del propio Rubio con un mensaje: "Yo estaré. Expresión de compromiso firme e incondicional que manifiesta la voluntad de estar y mantenerse fiel ante cualquier circunstancia".

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Rubio (35 años y 1,88m) promedió 13,4 puntos, 5,3 asistencias y 3,4 rebotes por encuentro la temporada pasada, siendo una pieza fundamental para que el Asisa Joventut llegara hasta las semifinales de la Liga Endesa.

En un mar de dudas tras más de un año sin jugar al baloncesto, el del Masnou respondió a las mil maravillas, pero, pese a su gran rendimiento, quiso tomarse todo el mes de julio para decidir su futuro.

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Días atrás ya dio pistas sobre su continuidad en un acto de la Generalitat de Cataluña y su fundación, en el que apuntó que quería seguir en la Penya, pero dejando un legado que tenía que pensar aún cómo debía hacerse.

Poco más de 48 horas después de estas declaraciones, el Asisa Joventut anunció su renovación y Ricky Rubio seguirá a las órdenes de Dani Miret por segunda temporada consecutiva.

Una nueva campaña en la que el base tendrá un nuevo compañero especial de posición, Nico Laprovittola, que regresa al conjunto badalonés y con quien mantiene una excelente relación.

El mismo Ricky llevó una camiseta del base argentino en 2019, en un pospartido NBA, después de una de las exhibiciones de Laprovittola con el Joventut, en una temporada compleja en la que los objetivos de los verdinegros eran completamente distintos a los de ahora.

También acompañará a Ricky en dicha posición el sueco Ludde Hakanson, que ya coincidió con él la temporada pasada.

Tras este esperado movimiento, la dirección técnica del Asisa Joventut está a la espera de cerrar sus últimos dos fichajes para poder dar por cerrada la plantilla para la próxima temporada.

Según explicaron a EFE fuentes del club badalonés, se espera que en los próximos días se cierre la contratación de un escolta y un pívot con los que las negociaciones están bastante avanzadas.

El Asisa Joventut ya ha cerrado las incorporaciones del base Nico Laprovittola (Barça), el escolta Isaac Nogués (Valencia Basket), el alero Álex Reyes (Kids&Us Manresa), y los ala-pívots Emir Sulejmanovic (Unicaja) y Kwan Cheatham (Reggio Emilia). EFE

jvs/gmh/ism

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