Ayuso: Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para ocultar todos sus juicios

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Madrid, 30 jul (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves por la noche sobre la crisis migratoria que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha permitido "la invasión" por Ceuta para ocultar "todos sus juicios".

En un mensaje publicado en la red social X, Ayuso ha opinado: "Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios. Hasta ahí llega.

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Al mismo tiempo, el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, ha reclamado esta noche un "despliegue masivo" de efectivos para recuperar el control de la frontera de Ceuta con Marruecos y que el Gobierno tome las medidas necesarias para lograrlo, empezando por declarar esta situación "de interés para la seguridad nacional". EFE