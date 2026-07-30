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Atienden a Morante de la Puebla en la enfermería tras herirse una mano en Palma

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Palma, 30 jul (EFE).- El torero Morante de la Puebla ha sido atendido en la enfermería de la plaza de toros de Palma este jueves, tras herirse una mano al entrar a matar, en una corrida mixta celebrada en el coliseo balear.

El diestro sevillano se ha lesionado al ser volteado cuando entraba a matar a su segundo toro, el quinto de la tarde.

Morante de la Puebla ha compartido cartel esta noche en Palma con Diego Ventura y Sebastián Castella, en una corrida mixta con toros de Ángel Sánchez y Sánchez y de Juan Pedro Domecq, organizada por Funtausa.

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La plaza de Palma acogerá en pocos días otro festejo, con José María Manzanares, Alejandro Talavante y Roca Rey, que se enfrentarán el 6 de agosto a toros de Núñez del Cuvillo.EFE

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