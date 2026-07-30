Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Albares convoca al embajador de Italia tras proponer cerrar el espacio Schengen con España por la crisis migratoria

Imagen WRZ6RGSV4VBETDRG7VNNJFLTFY
Guardar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha convocado este viernes al embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, después de que el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, haya propuesto el cierre del espacio Schengen por la crisis migratoria en Ceuta.

En un mensaje de 'X', el jefe de la diplomacia italiana se ha mostrado a favor de la medida, al tiempo que ha afirmado que la "inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional", achacando la crisis migratoria a la regularización extraordinaria de migrantes.

PUBLICIDAD

"Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos", ha escrito Tajani.

Ante estas palabras, Albares ha respondido en la misma red social calificando el mensaje de Tajani como "impropio para un ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista".

PUBLICIDAD

"Los hechos de hoy tienen relación con una sentencia, nada que ver con lo que dice el tuit. He convocado mañana al embajador de Italia", ha añadido el titular de Exteriores español.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy jueves 30 de julio de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy jueves 30 de julio de 2026

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y al cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: recuperan en el mar diez cadáveres

El Gobierno ha anunciado que las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil en Ceuta, pero descartan declarar la emergencia nacional ante la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y al cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: recuperan en el mar diez cadáveres

Resultados ganadores del Super Once del 30 julio

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados ganadores del Super Once del 30 julio

El triángulo entre Pedro Sánchez, Argelia y Marruecos que explica por qué el origen de la crisis migratoria de Ceuta genera tantas dudas

La entrada de miles de migrantes en la ciudad autónoma apenas diez días después del viaje del presidente a Argelia recuerda a un episodio similar en 2021, cuando una crisis diplomática con Marruecos desembocó en una llegada masiva de personas a territorio español

El triángulo entre Pedro Sánchez, Argelia y Marruecos que explica por qué el origen de la crisis migratoria de Ceuta genera tantas dudas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y al cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: recuperan en el mar diez cadáveres

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y al cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: recuperan en el mar diez cadáveres

El triángulo entre Pedro Sánchez, Argelia y Marruecos que explica por qué el origen de la crisis migratoria de Ceuta genera tantas dudas

Qué está pasando en Ceuta y qué tienen que ver la frontera con Marruecos y la sentencia del Supremo sobre las “devoluciones en caliente”

El Gobierno moviliza al Ejército en Ceuta ante el colapso de la frontera por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

Así se está viviendo en Ceuta la crisis migratoria, en imágenes: los migrantes desde Marruecos forman 5 kilómetros de cola en la frontera

ECONOMÍA

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La OCU lo confirma: este es el fraude que más se repite en las compras online

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la azotea común se puede usar de manera privada si se cumple este requisito

Comprueba si la huelga de Renfe del 31 de julio altera tu tren: las rutas afectadas

Las grandes energéticas ganan 9.629 millones durante los seis primeros meses del año: Iberdrola aporta casi la mitad

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic