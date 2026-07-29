Zendaya, la diosa de las alfombras rojas

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Inmaculada Tapia

Madrid, 29 jul (EFE).- Los grandes estrenos han tocado a su fin durante una temporada, un momento para hacer repaso sobre quién ha triunfado sobre las alfombras rojas. De los Óscar a la última superproducción, 'La Odisea', donde Zendaya interpreta a la diosa de la sabiduría, la actriz ha desfilado como tal con diseños cuidados al máximo para hacerla brillar.

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Ni la cuidada selección de vestuario de Margot Robbie para el estreno de 'Cumbres borrascosas'; ni Anne Hathaway, Emily Blunt o Meryl Streep en la presentación de 'El diablo viste de Prada 2", ni Amanda Seyfried o Kaia Gerber en el Festival de Venecia, ni una impecable Penélope Cruz vestida por Georges Chakra en el Festival de Cannes han eclipsado a Zendaya ni al buen hacer de su estilista Law Roach.

Si bien durante la ceremonia de los Óscar la actriz eligió un vestido de Louis Vuitton en color chocolate con drapeado en la cintura y con una impresionante abertura lateral en el lado izquierdo, lo que más llamaba la atención en ese momento fue su anillo de compromiso junto a una alianza de matrimonio, lo que parecía confirmar su enlace con Tom Holland, que Roach ratificó poco tiempo después.

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Tres estrenos, 'Drama', 'Spider-Man:Brand New Day' y especialmente 'La Odisea', son los que han puesto durante los últimos meses en el punto de mira la elección de un vestuario que siempre ha estado ligado al argumento de cada película, el denominado 'method dressing', vestirse según el personaje.

En 'Drama', la historia de una pareja a punto de casarse, pero que poco antes de la boda todo se replantea, y en la que comparte protagonismo con Robert Pattinson, el tono principal en las alfombras rojas fue el blanco y el negro para establecer esa dicotomía.

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Cuando le llegó el turno a la última película de la saga 'Spider-Man', la actriz jugo con diseños que simulaban telas de araña, o con los colores, rojo y azul, los tonos de la malla del héroe de la Marvel.

Durante su presentación en España incluso apostó por una creación del sevillano Ernesto Naranjo en rojo y otro diseño en negro que también llevaba su firma en una vídeo promocional de la película.

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La apoteosis llegó con la elección del vestuario para las alfombras rojas de los estrenos de 'La Odisea' en París, Londres y Nueva York donde eligió un diseño de Matières Fécales que dibujaba la silueta con pliegues y se complementaba con dos alas de plumas, un conjunto que recordaba la escultura la Victoria de Samotracia, presente en el Louvre, con el cabello trenzado como una diosa del Olimpo de la antigua Grecia.

Previamente, en el estreno mundial en Londres, Zendaya dejó a todos con la boca abierta con un diseño de alta costura de Schiaparelli, con un bustier moldeado de silicona blanca con efecto porcelana esmaltada, flecos efecto espejo bordados en degradado y una falda iluminada desde el interior.

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Durante la mañana, apostó por un vestido de Jacquemus y unos impresionantes pendientes de oro redondos.

El blanco ha sido el hilo conductor de estas apariciones con las que ha pretendido reflejar la mitología griega. Siembre bajo esa inspiración en París, lució prendas de día fluidas ajustadas con un cinturón, o de cóctel con un tocado Torre Eiffel.

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A pesar de que se trataba de un película sobre el mundo de la moda, las actrices de 'El diablo viste de Prada 2' solo destacaron en contados momentos de la promoción.

Meryl Streep lo hizo con un trench de estampado animal de enorme lazada. A sus 76 años la actriz prefirió apostar por 'look' abrigados, que añadieron un plus a su vestuario, como el abrigo de lentejuelas de Richard Quinn y un vestido capa rojo intenso de Givenchy.

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Emily Blunt sobresalió cuando se enfundó Schiaparelli de falda asimétrica en tul y un bustier de color marfil, adornado con 25 mil plumas.

En ese recorrido, Anne Hathaway no acertó, pero lo ha compensado en la promoción de 'La Odisea', donde interpreta a Penélope, con diseños amplios -la actriz está embarazada de su tercer hijo- como el vestido plisado de Dior en azul pavo real, con una enorme flor en el costado, que lució en Londres, o el diseño de Prada que lució en Nueva York. EFE

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