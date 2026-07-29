Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Seis atendidos, 5 de ellos niños y uno hospitalizado, por inhalar cloro en una piscina

Guardar

Valladolid, 29 jul (EFE).- Una mujer y cinco menores resultaron afectados por supuestamente haber inhalado gas cloro cuando se encontraban en las piscinas municipales del municipio de Castrillo-Tejeriego, en Valladolid, y uno de los niños tuvo que ser trasladado al hospital Río Hortega de la capital vallisoletana.

El servicio emergencias 112 ha informado este miércoles de que en torno a las 18.39 horas del martes recibieron una llamada desde las piscinas de Castrillo-Tejeriego en la que solicitaban asistencia para varios menores que, según explicaron, habían inhalado gas cloro, sin que pudiesen concretar las circunstancias del incidente.

PUBLICIDAD

Los afectados estaban conscientes, con toses y alguno con vómitos por lo que se envió un helicóptero sanitario, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de guardia del centro de salud de Esguevillas de Esgueva.

Finalmente, los servicios sanitarios atendieron a una mujer de unos 40 años, a tres niñas de unos 10 años y a dos niños de unos 8, uno de los cuales fue atendido finalmente en el hospital Río Hortega de Valladolid.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo | La llegada de una nueva ola de calor podría empeorar la situación en Ávila, Madrid y La Vall d’Uixó (Castellón), donde los fuegos siguen activos

Equipos de emergencia mantienen la vigilancia sobre los principales focos y se amplía la reapertura de municipios tras la estabilización parcial de varios frentes

Última hora de los incendios en España, en directo | La llegada de una nueva ola de calor podría empeorar la situación en Ávila, Madrid y La Vall d’Uixó (Castellón), donde los fuegos siguen activos

España acogerá a un exmilitar afgano perseguido por los talibanes tras dictarlo una sentencia de la Audiencia Nacional

La decisión anula una resolución previa de la Embajada de España en Islamabad, que había rechazado la solicitud original de protección internacional

España acogerá a un exmilitar afgano perseguido por los talibanes tras dictarlo una sentencia de la Audiencia Nacional

Este árbol abundante en el norte de España favorece la propagación del fuego en los incendios forestales

La especie genera aceites inflamables, altera el suelo y favorece la acumulación de hojarasca, un cóctel que incrementa la carga combustible y dispara los focos secundarios con viento

Este árbol abundante en el norte de España favorece la propagación del fuego en los incendios forestales

Estos son los municipios en los que se ha abaratado el alquiler más de 100 euros

El precio anunciado retrocede en 46 localidades españolas durante el primer semestre, aunque en la mayoría de los casos los descensos conviven con rentas muy por encima de la media nacional

Estos son los municipios en los que se ha abaratado el alquiler más de 100 euros

Algunos químicos presentes en el agua potable podrían aumentar el riesgo del cáncer de útero, según un estudio

Una investigación estadounidense propone evaluar posibles medidas regulatorias que reduzcan la exposición prolongada a estos subproductos de la desinfección del agua potable

Algunos químicos presentes en el agua potable podrían aumentar el riesgo del cáncer de útero, según un estudio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España acogerá a un exmilitar afgano perseguido por los talibanes tras dictarlo una sentencia de la Audiencia Nacional

España acogerá a un exmilitar afgano perseguido por los talibanes tras dictarlo una sentencia de la Audiencia Nacional

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si el aire acondicionado del coche funciona unas veces y otras no, el 90% de las veces viene de esta pequeña válvula”

Estados Unidos lanza la “revisión” de su despliegue militar en Europa mientras miles de soldados permanecen en Rota y Morón

Juan José Ebenezer, mecánico: “No arranques el coche con el aire acondicionado puesto, espera unos segundos antes de encenderlo”

La Junta de Castilla y León desmantela las torres de vigilancia forestal en Segovia y las sustituye por “casetas de obra”: “Ha afectado en el incendio de Brieva”

ECONOMÍA

Estos son los municipios en los que se ha abaratado el alquiler más de 100 euros

Estos son los municipios en los que se ha abaratado el alquiler más de 100 euros

Las marcas deberán reparar móviles y televisores aunque ya no tengan garantía: así funciona el nuevo derecho europeo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

Juanma Lorente, abogado: “No puedes teletrabajar desde donde te dé la gana”

La realidad de eliminar el secreto salarial: las empresas españolas creen estar preparadas, pero el 77% de los empleados ni siquiera conoce cuáles son sus nuevos derechos

DEPORTES

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Laporta no viajará con el FC Barcelona a la gira de Inglaterra tras sufrir una arritmia : “Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia”

Sergey Lomakin, el hombre por el que Pirlo ya no será seleccionador de la Azzurra: del rey de las apuestas a los favores al Kremlin

Williams pide perdón a Carlos Sainz y Albon tras los fallos en el monoplaza que relegan a los pilotos al pozo de la parrilla

Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026