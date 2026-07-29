Los incendios mantienen cortadas 29 carreteras en España

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Madrid, 29 jul (EFE).- Los incendios forestales que permanecen activos en varios puntos de España mantienen cortadas un total de 29 carreteras en las provincias de Ávila (14), Castellón (8), Madrid (5) y Toledo (2), según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico actualizados a las 8:00 horas de este miércoles.

La cifra se ha reducido considerablemente tras el avance de la desescalada en la Comunidad de Madrid, donde se ha restablecido la circulación en una docena de vías.

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Así, de las 17 vías cortadas inicialmente en Madrid, este miércoles solo permanecen cerradas al tráfico cinco: la M-512 entre Robledondo y Robledo de Chavela; la M-521 entre Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela; la M-537 en Robledo de Chavela; la M-539 en dirección a El Quexigal y la M-957 entre San Martín de Valdeiglesias y Costa de Madrid. Carreteras principales como la M-501 o la M-507 ya han recuperado la circulación.

Mientras, la afectación por los incendios es carreteras de Ávila es aún notable, con 14 vías cortadas: la AV-502, la AV-503, la AV-504, la AV-512 y la AV-562 en el entorno de Cebreros y San Bartolomé de Pinares.

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Siguen cerradas la AV-561 en El Hoyo de Pinares; la AV-901 y la AV-902 en Burgohondo; la AV-904 en Guisando; la AV-P-310 en Hoyo de la Guija; la AV-P-703 en Casillas; la AV-P-705 en Mijares; la CL-501 en Santa María del Tiétar y la N-403 entre La Atalaya y Las Cruceras.

En la provincia de Toledo (Castilla-La Mancha), la situación se mantiene estable tras haberse rebajado a nivel 2 la emergencia del incendio, aunque continúan cortadas al tráfico en ambos sentidos la CM-5006 y la CM-5053 a la altura de La Iglesuela del Tiétar.

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En Castellón siguen intransitables ocho carreteras: la CV-200 en Aín; la CV-203 en Caudiel; la CV-205 en Tales; la CV-215 en l'Alcúdia de Veo, la CV-219 en Eslida, la CV-223 en Nules, así como la CV-2261 y la CV-230 en la Vall d'Uixó. EFE