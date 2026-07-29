Illa, sobre el aplazamiento de la nueva financiación: En septiembre se acaban las excusas

Guardar

Barcelona, 29 jul (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha señalado, respecto al aplazamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la reforma de la financiación autonómica, que "el 4 de septiembre se acaba el tiempo de las excusas y comienza el tiempo de las soluciones".

Durante su intervención en la 'Ho Chi Minh-Catalonia Investment Cooperation Conference', en el marco de su viaje a Vietnam, Illa ha considerado que "la apuesta por el diálogo" del gobierno de España sobre esta reforma es "acertada" porque "se trata de poner 20.000 millones de euros a favor de la sanidad y la educación públicas".

PUBLICIDAD

De todas formas, ha advertido, en alusión a las comunidades gobernadas por el PP, que a partir de ahora deben plantear "menos excusas y más soluciones".

El Ministerio de Hacienda aceptó ayer la petición de las comunidades autónomas del PP y decidió posponer al 4 de septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado inicialmente para este miércoles para abordar la reforma de la financiación autonómica.

PUBLICIDAD

El ministro de Hacienda sostiene que el cambio de fecha refleja la buena voluntad del Gobierno y confía en que, esta vez, las comunidades del PP antepongan los intereses de la ciudadanía a los dictados de la dirección nacional del partido, según indicaron fuentes ministeriales.

Los consejeros de Hacienda y de Economía de las once comunidades gobernadas por el PP, además de los de Ceuta y Melilla, habían enviado una carta al ministro de Hacienda para pedirle que se retrasase al menos hasta septiembre la reunión, porque una reforma "pactada con una sola parte y a espaldas de todas las demás no puede pretender aprobarse ahora de forma apresurada, con un calendario que impide siquiera su examen".

PUBLICIDAD

Advertían asimismo de la "falta de oportunidad" de celebrar la reunión en medio de una ola de incendios que ha motivado la declaración de emergencia. EFE.