Estabilizado un incendio en Taboada (Lugo) tras quemar unas 20 hectáreas

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Lugo, 29 jul (EFE).- La Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia ha dado por estabilizado un incendio forestal que comenzó este martes por la tarde en el municipio de Taboada, en la zona sur de la provincia de Lugo, que ha afectado a una superficie aproximada de 20 hectáreas, según las últimas estimaciones provisionales.

El fuego comenzó a las 16:44 horas de ayer en la parroquia de Ínsua y, después del despliegue de medios realizado, quedó estabilizado en torno a las 22:26 horas.

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Para los trabajos de extinción han sido movilizados hasta el momento 5 técnicos, 10 agentes, 22 brigadas, 14 motobombas y 3 excavadoras, medios que combatieron el fuego en tierra.

Desde el aire, han participado en el dispositivo de extinción 9 helicópteros y 6 aviones. EFE

JRR/pfm/mam