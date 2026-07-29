Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El 'yonki del dinero' ingresa en la cárcel de Picassent (Valencia) para cumplir su primera condena en Imelsa

Imagen N6EKBGHZKJB6DNWP53UOH66EAM
Guardar

Marcos Benavent, el que fuera gerente de Imelsa, extinta empresa pública de la Diputación provincial, y autodenominado 'yonki del dinero', ha ingresado en la cárcel de Picassent (Valencia) para cumplir su primera condena en el caso Imelsa, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras.

Benavent ha ingresado voluntariamente en este centro penitenciario, tal y como ha adelantado 'Levante-EMV', después de que la Audiencia de Valencia le diera 15 días para hacerlo tras comunicarle la firmeza de la sentencia de Imelsa --ratificada por el Tribunal Supremo-- que le impuso siete años y diez meses de prisión por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad y blanqueo en la primera pieza del caso Imelsa, la de Thematica.

PUBLICIDAD

Ese mismo día en que la Audiencia le comunicaba su necesario ingreso en prisión, Benavent, en declaraciones a los medios de comunicación, manifestó que afrontaba "bien" su ingreso y apuntó a que había gente que estaba "peor", "que tiene una guerra, un terremoto o padece una riada". "Es lo que hay", sostuvo.

En este primer juicio por la macrocausa de Imelsa quedaron de relieve diferentes irregularidades en adjudicaciones a la empresa Thematica Events, de la que el 'yonki del dinero' era titular del 40% de forma encubierta.

PUBLICIDAD

El juicio llegó a la Audiencia tras más de seis años desde que se practicaran las primeras detenciones en este procedimiento --en 2014 Esquerra Unida llevó a la Fiscalía unas grabaciones con las supuestas irregularidades y en enero de 2016 se hicieron los primeros arrestos-- y comprendió varios apartados.

En concreto, la pieza de Thematica se dividió en cuatro apartados: el de las campañas electorales del PP; la adjudicación del servicio de Bibliobús de los veranos de 2008 y 2009 a cargo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valncia y este mismo servicio para las pedanías en 2010 y para el verano de 2010 --en este último no llegó a promoverse--; el evento Metamorphosis en el MuVIM y la actividad desarrollada en torno a la empresa Berceo Mantenimiento con vistas a un blanqueo de capitales.

Junto a Benavent, también fueron condenados en este primer juicio el administrador de Thematica Events, Rafael García Barat --nueve años y dos meses--; la antigua jefa de servicio de Acción Cultural de la Concejalía de Cultura de Valencia Francisca Tamarit --cinco años de cárcel--; y los administradores de diferentes empresas: Jaime José Úbeda, administrador de la mercantil Bercero --año y medio--; José Antonio Toledo y Francisco Javier Márquez, responsables de sociedades que realizaron facturas por trabajos no realizados --ambos a diez meses--; y José Estarlich --siete meses--.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo | La llegada de una nueva ola de calor podría empeorar la situación en Ávila, Madrid y La Vall d’Uixó (Castellón), donde los fuegos siguen activos

Equipos de emergencia mantienen la vigilancia sobre los principales focos y se amplía la reapertura de municipios tras la estabilización parcial de varios frentes

Última hora de los incendios en España, en directo | La llegada de una nueva ola de calor podría empeorar la situación en Ávila, Madrid y La Vall d’Uixó (Castellón), donde los fuegos siguen activos

Este árbol abundante en el norte de España favorece la propagación del fuego en los incendios forestales

La especie genera aceites inflamables, altera el suelo y favorece la acumulación de hojarasca, un cóctel que incrementa la carga combustible y dispara los focos secundarios con viento

Este árbol abundante en el norte de España favorece la propagación del fuego en los incendios forestales

Estos son los municipios en los que se ha abaratado el alquiler más de 100 euros

El precio anunciado retrocede en 46 localidades españolas durante el primer semestre, aunque en la mayoría de los casos los descensos conviven con rentas muy por encima de la media nacional

Estos son los municipios en los que se ha abaratado el alquiler más de 100 euros

Algunos químicos presentes en el agua potable podrían aumentar el riesgo del cáncer de útero, según un estudio

Una investigación estadounidense propone evaluar posibles medidas regulatorias que reduzcan la exposición prolongada a estos subproductos de la desinfección del agua potable

Algunos químicos presentes en el agua potable podrían aumentar el riesgo del cáncer de útero, según un estudio

Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre el magnesio: “El error más grave es elegirlo sin fijarse en su fórmula química”

La eficacia y los efectos del magnesio dependen de la forma en que se consume y del momento del día en que se toma

Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre el magnesio: “El error más grave es elegirlo sin fijarse en su fórmula química”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si el aire acondicionado del coche funciona unas veces y otras no, el 90% de las veces viene de esta pequeña válvula”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si el aire acondicionado del coche funciona unas veces y otras no, el 90% de las veces viene de esta pequeña válvula”

Estados Unidos lanza la “revisión” de su despliegue militar en Europa mientras miles de soldados permanecen en Rota y Morón

Juan José Ebenezer, mecánico: “No arranques el coche con el aire acondicionado puesto, espera unos segundos antes de encenderlo”

La Junta de Castilla y León desmantela las torres de vigilancia forestal en Segovia y las sustituye por “casetas de obra”: “Ha afectado en el incendio de Brieva”

El Gobierno indulta parcialmente a la expresidenta del Parlament Laura Borràs y rebaja su pena de prisión de cuatro años y medio a dos tras la propuesta del TSJC

ECONOMÍA

Estos son los municipios en los que se ha abaratado el alquiler más de 100 euros

Estos son los municipios en los que se ha abaratado el alquiler más de 100 euros

Las marcas deberán reparar móviles y televisores aunque ya no tengan garantía: así funciona el nuevo derecho europeo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

Juanma Lorente, abogado: “No puedes teletrabajar desde donde te dé la gana”

La realidad de eliminar el secreto salarial: las empresas españolas creen estar preparadas, pero el 77% de los empleados ni siquiera conoce cuáles son sus nuevos derechos

DEPORTES

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Laporta no viajará con el FC Barcelona a la gira de Inglaterra tras sufrir una arritmia : “Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia”

Sergey Lomakin, el hombre por el que Pirlo ya no será seleccionador de la Azzurra: del rey de las apuestas a los favores al Kremlin

Williams pide perdón a Carlos Sainz y Albon tras los fallos en el monoplaza que relegan a los pilotos al pozo de la parrilla

Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026