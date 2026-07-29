El IBEX 35 cae el 0,06 % ante la subida del crudo y pendiente de la Fed y los resultados

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Madrid, 29 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa española, IBEX 35, ha abierto casi plano con una caída del 0,06 % ante la subida del petróleo por los nuevos ataques entre EE.UU. e Irán, en un día en el que la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. previsiblemente mantendrá los tipos de interés sin cambios y se publican numerosos resultados empresariales.

En la apertura del mercado, el IBEX 35 pierde ese 0,06 % y se sitúa en 19.739 puntos, con lo que el avance en lo que va de año se reduce al 14,06 %.

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La mayor caída en el selectivo es para ACS, con el 3,26 %, seguido de Caixabank, con el 3,11 %, después de que la entidad presentara sus resultados del primer semestre del año; mientras que Grifols, que presentó sus cuentas la víspera al cerrar la bolsa, es el valor que más sube (3,99 %). EFE

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