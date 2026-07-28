Ya se han reabierto más de 100 kilómetros de carreteras afectadas por los incendios

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Madrid, 28 jul (EFE).- La Comunidad de Madrid ya ha conseguido reabrir más de 100 kilómetros de carreteras afectadas por los incendios forestales de la sierra oeste.

De las trece carreteras afectadas, seis ya no presentan incidencias activas, otras dos mantienen únicamente cortes parciales en uno de los sentidos y cinco permanecen cortadas al tráfico.

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La relación de carreteras es la siguiente:

- M-501: abierta al tráfico.

- M-510: abierta al tráfico.

- M-531: sin incidencias activas.

- M-540: sin incidencias activas.

- M-541: sin incidencias activas.

- M-855: abierta al tráfico.

- M-521: abierta, excepto entre los kilómetros 23 y 29, donde permanece cortada en sentido ascendente.

- M-533: abierta, excepto desde el kilómetro 0, a la altura de Peralejo, donde permanece cortada en sentido ascendente.

Todavía se mantienen cortadas a la circulación cinco carreteras:

- M-507: permanece cortada entre los kilómetros 28,5 y 36, en ambos sentidos.

- M-512: permanece cortada entre los kilómetros 0 y 19, en ambos sentidos.

- M-537: permanece cortada entre los kilómetros 0 y 0,2, en ambos sentidos.

- M-539: permanece cortada entre los kilómetros 0 y 6, en ambos sentidos.

- M-957: permanece cortada entre los kilómetros 0 y 5,75, en ambos sentidos.

Los equipos de la Comunidad de Madrid continúan trabajando para recuperar progresivamente la circulación en los tramos afectados, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan. EFE

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