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Vecinos de Villa del Prado (Madrid) encaran con resignación 6 días realojados por el fuego

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Sol Carreras

Villa del Prado (Madrid), 28 jul (EFE).- Alrededor de 200 vecinos de la urbanización El Encinar del Alberche, en Villa del Prado (Madrid), llevan seis días en el polideportivo municipal tras haber tenido que dejar sus casas el pasado miércoles por los incendios, una situación que afrontan con resignación, aunque la paciencia se agota.

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"Estamos todos agotados, apenas dormimos, lo que queremos es volver a nuestras casas. Pero paciencia y más paciencia", cuenta a EFE Antonio, que califica lo vivido estos días de "sufrimiento".

Este joven es uno de los cerca de 200 habitantes de Villa del Prado que permanecen en el polideportivo municipal desde el pasado miércoles, cuando un incendio originado en Almorox (Toledo) llegó al pueblo, al que días después se sumó el incendio de la vecina localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias.

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Tras seis días ya fuera de sus casas, estos vecinos son los que llevan más tiempo realojados por los fuegos que asolan este verano el centro de la Península.

Pertenecen a la urbanización El Encinar del Alberche, situada a las afueras de Villa del Prado y con alrededor de 1.500 casas, de las cuales se estima que 38 han sido arrasadas por el fuego.

Bárbara confiesa que ha tenido suerte porque su casa se salvó "milagrosamente" de las llamas, pero cuenta que la situación es muy "traumática" para las personas que han perdido sus hogares, y pide colaboración vecinal y ayuda de empresas de la construcción para poder rehacer sus vidas.

Mientras tanto, aguarda el momento de poder volver a su hogar desde el polideportivo, copado por decenas de camillas que funcionan como camas y con una zona habilitada como comedor.

"Estamos muy cansados, aunque nos están tratando maravillosamente, pero con la incertidumbre de saber cuándo volveremos a nuestros hogares", dice esta vecina, acompañada como muchos otros por su perro.

Fouad, otro de los realojados en el polideportivo, vive estos días con tristeza y resignación: "No puedes ni dormir bien, ni comer bien, ni ducharte bien, la ropa la tienes toda en casa", lamenta.

Algunos vecinos de la urbanización El Encinar del Alberche han podido ver este martes por primera vez sus casas, como uno que prefiere no desvelar su nombre y que expresa su satisfacción al comprobar que el interior de su vivienda no ha sufrido daños, aunque se ha quedado impresionado por la destrucción del entorno.

"Lo peor ha sido llegar y ver casas de los vecinos quemadas, me ha dejado tocado", confiesa.

Las visitas se han organizado desde el polideportivo, llamando por megafonía a los vecinos de cada sector de la urbanización, que han subido por tandas junto a miembros de Protección Civil, con sus llaves y bolsas para recoger objetos personales en los escasos diez minutos que han tenido para ver sus casas.

El acceso a la urbanización de El Encinar del Alberche sigue estando prohibido salvo excepciones, al ser una de las zonas evacuadas por los incendios que afectan a la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, mientras que en el resto de Villa del Prado la situación es muy diferente.

Los vecinos pueden entrar y salir de sus casas sin restricciones y hacer vida relativamente normal dentro de la localidad, de alrededor de 8.200 habitantes, donde ya no hay ningún foco de fuego ni presencia de humo, a diferencia de días anteriores.

Sin embargo, hasta este mismo martes Villa del Prado estaba incluida dentro de las localidades confinadas porque los vecinos podían salir por carretera pero luego no tenían permiso para entrar, algo que en la práctica les impedía desplazarse a otros lugares.

Un confinamiento ya finalizado pero que estos días ha afectado a vecinos como Faiz, que trabaja de panadero en la localidad madrileña de Leganés pero lleva casi una semana si ir allí.

La perspectiva para los próximos días es muy esperanzadora, ya que es posible que próximamente comiencen los realojos en algunas casas de esta zona de la Sierra Oeste de Madrid, que limita con las provincias de Toledo y Ávila.

"Después de los trabajos de esta noche la situación evoluciona favorablemente y se están planteando estudiar qué personas poco a poco puedan volver a sus domicilios", señala a EFE la alcaldesa de Villa del Prado, Belén Rodríguez, que se ha acercado al polideportivo a informar y dar ánimos a los vecinos.

El incendio sigue activo muy cerca de aquí, en la zona del pantano de San Juan, pero la alcaldesa de Villa del Prado destaca que al menos en su pueblo han podido volver a ver el sol, literalmente.

"No un sol de fuego, un sol natural", subraya la regidora, contenta de poder ir dejando atrás la "pesadilla" de los últimos días. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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