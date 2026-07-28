Un millar de evacuados de Madrid regresan a sus domicilios en autobuses interurbanos

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Madrid, 28 jul (EFE).- Un millar de residentes madrileños evacuados por los incendios han regresado este martes a sus domicilios en 29 autobuses interurbanos, ha informado la Comunidad de Madrid.

Todavía quedan 11.000 personas evacuadas en la Comunidad de Madrid a causa de los incendios después de que a lo largo del día de ayer se hayan puesto fin a las restricciones sobre otros 44.000 afectados, de las cuales 24.000 estaban desalojados y 20.000 confinados.

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El Consorcio Regional de Transportes de Madrid continuará poniendo a disposición de los servicios de emergencia los autobuses necesarios para colaborar en las operaciones de realojo y facilitar el regreso seguro de los vecinos a sus hogares a medida que la situación lo permita.

Los autobuses han trasladado a los mil vecinos evacuados a las localidades de Aldea del Fresno, desde Villamanta, Villamantilla y Sevilla la Nueva; Chapinería, desde Brunete, Villanueva de la Cañada y Leganés; Navalagamella, desde Alcobendas; Colmenar del Arroyo, desde Las Rozas de Madrid; y Cadalso de los Vidrios, desde Sevilla la Nueva, Móstoles y Alcorcón.

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También a Cenicientos, desde Las Rozas de Madrid, Alcalá de Henares y Alcorcón; Fresnedillas de la Oliva, desde Móstoles; Zarzalejo, desde Alcalá de Henares; Navas del Rey, desde Brunete y Leganés; y Pelayos de la Presa, desde Villaviciosa de Odón. EFE