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Quedan 11.000 evacuados en Madrid tras el fin de restricciones a otros 44.000 afectados

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Madrid, 28 jul (EFE).- Todavía quedan 11.000 personas evacuadas en la Comunidad de Madrid a causa de los incendios después de que a lo largo del día se hayan puesto fin a las restricciones sobre otros 44.000 afectados, según ha anunciado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

"Trabajaremos para que lo antes posible esas personas puedan también regresar a sus hogares", ha asegurado Martín tras la última reunión del CECOPI.

Durante este martes, una jornada que el delegado ha calificado de positiva, 24.000 personas que estaban evacuadas han podido regresar a sus casas y otras 20.000 han salido del confinamiento en la región madrileña.

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"Ha sido un día muy importante porque hemos podido ir aliviando la situación de miles de personas, aunque la satisfacción es parcial porque quedan muchas personas evacuadas, y confiamos en que en las próximas horas esas personas pueden regresar a sus hogares", ha declarado.

Sobre la situación del fuego, el delegado ha afirmado que nos acercamos hacia la estabilización del incendio. "El perímetro del mismo no avanza; es una buena noticia el saber que las labores de extinción están funcionando y hemos aprovechado la venta de oportunidad que teníamos por delante", ha dicho.

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No obstante, Martín ha admitido que las próximas horas y días "van a ser complejos" porque suben las temperaturas, baja la humedad y va a haber rachas de viento, "pero desde luego los trabajos que se han venido realizando y los que se van a seguir desarrollando a lo largo de la noches nos dan más expectativas de esta estabilización próxima del incendio".

El delegado ha afirmado también que el Gobierno de España trabaja ya para poner en marcha, lo antes posible, la fase de reparación, y en este sentido ha recordado la declaración de zona gravemente afectada aprobada hoy por el Consejo de Ministros, lo que permitirá activar las primeras ayudas, que se complementarán con las que puedan impulsar el resto de administraciones. EFE

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