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Justicia chilena sobresee causa contra Jadue, exjefe de la ANFP envuelto en el 'FIFAGate'

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Santiago de Chile, 28 jul (EFE).- La Justicia chilena resolvió este martes el sobreseimiento del proceso contra el expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) Sergio Jadue por apropiación indebida y delitos tributarios en el país austral.

El exjefe del fútbol chileno permanece en Estados Unidos desde hace más de una década, a la espera de la resolución de su caso dentro del proceso por corrupción conocido como "FIFAGate”, que se juzga en el país norteamericano, en el que estuvo involucrado y que se destapó en 2015.

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Jadue aceptó su participación en el escándalo que afectó a la FIFA, que se originó a raíz de una investigación que reveló el pago de millonarios sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano de la Conmebol por derechos comerciales y televisivos.

La defensa del directivo solicitó el sobreseimiento del procedimiento en Chile que se inició ese mismo año, lo cual que fue acogido por el Juzgado de Santiago debido a la prescripción de la acción penal en su contra.

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La decisión judicial desestimó la petición de extradición que sostenía el Ministerio Público chileno, que alegaba que la última acción del imputado había sido en 2017 y por lo cual solicitaba su entrega.

La Fiscalía, no obstante, indicó que evaluará una eventual apelación. "Nosotros teníamos la tesis de que por una regla de determinación de pena, el plazo tenía que ser superior. El tribunal consideró otra cosa", indicó el fiscal a cargo, Marco Paredes.

Si la sentencia de extinción de responsabilidad penal se confirma "los efectos son de que se deja sin efecto la orden de detención y el sobreseimiento y podría volver al país", explicó Paredes.

El expresidente de la ANFP llegó a declarar por estos cargos en Chile, antes de partir en 2015 hacia Estados Unidos tras aceptar una condena voluntaria para evitar el juicio y participar como testigo y delator privilegiado del FBI en el caso de la FIFA, lo cual inspiró la aclamada serie de Netflix "El presidente".

Su condición dentro de la causa, por la que se le juzga en Miami a diferencia de otros implicados cuyo juicio es en Nueva York, le ha permitido que hasta la fecha se haya aplazado en 16 ocasiones el dictamen de su sentencia.

El proceso de Jadue por el ‘FIFAGate’ podría tener también un cierre definitivo en función de los recientes cambios impulsados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos respecto de la persecución de estos casos de corrupción internacional.

La justicia estadounidense revocó, en los últimos meses, condenas de algunos implicados, lo que impulsó a otros a solicitar la anulación de sus sentencias, que en caso de resolverse positivamente podría hacer que Jadue, quien no se ha manifestado, también lo solicite. EFE

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