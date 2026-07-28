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Hoy será noticia. Miércoles, 29 de julio

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INCENDIOS FORESTALES

Las trabajos se centran en controlar los focos activos de los incendios

Madrid (EFE).- En coincidencia con el arranque de la nueva ola de calor, los servicios de extinción prosiguen este miércoles sus tareas para controlar los focos activos de la Comunidad de Madrid, Ávila, Toledo, Castellón y Almería, mientras una parte de los evacuados en municipios afectados por el fuego comienzan a regresar a sus casas.

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Todavía quedan 11.000 personas evacuadas en la Comunidad de Madrid a causa de los incendios después de que a lo largo del día se hayan puesto fin a las restricciones sobre otros 44.000 afectados, según ha anunciado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

REY SÁNCHEZ

El rey despacha con Sánchez en Palma en un inicio de vacaciones marcado por los incendios

Madrid (EFE).- El rey y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantienen este miércoles en Palma un despacho de trabajo como es habitual cada verano, un encuentro en el que es previsible que traten los incendios que han asolado varias provincias en los últimos días.

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Felipe VI, recién llegado de Perú, donde ha asistido a la toma de posesión de la nueva presidenta, Keiko Fujimori, recibirá a Sánchez en el Palacio de la Almudaina, en lo que está previsto que sea el último acto de la agenda oficial del presidente del Gobierno antes del inicio de sus vacaciones.

INCENDIOS FORESTALES

Las altas temperaturas agravarán desde el miércoles el riesgo de incendio en Cataluña

Barcelona (EFE).- La Generalitat ha advertido de que el riesgo de incendio forestal continúa siendo "extremo" en Cataluña y se agravará a partir de hoy miércoles y durante unos siete días, coincidiendo con un repunte de las temperaturas, que podrían volver a superar los 40 grados en algunos puntos, sobre todo el fin de semana.

Protección Civil ha pedido extremar la precaución, una vez el Servicio Meteorológico prevé que a partir del miércoles las temperaturas suban por encima de la media, llegando a picos por encima de 40 grados en muchos puntos de Cataluña.Las altas temperaturas, que se notarán especialmente durante el fin de semana, irán acompañadas de humedades relativas muy bajas, inferiores al 30 %, por lo que el riesgo de incendio forestal se agravará, según Protección Civil.

EL TIEMPO

Este miércoles comienza la ola de calor en España, con máximas que podrán superar los 42º

Madrid (EFE).- Este miércoles comienza en España una nueva ola de calor, la cuarta del verano, con temperaturas muy elevadas y de hasta 42 grados en algunos puntos como en los valles fluviales del cuadrante suroeste, el valle del Ebro y Navarra; aunque son probables los chubascos en el Pirineo de Girona.

El inicio de esta ola de calor, que se prologará hasta al menos el domingo 2 de agosto, estará acompañado de estabilidad atmosférica con predominio de cielos poco nubosos o despejados, pues solo se esperan nubes bajas en litorales de Andalucía y Mallorca por la mañana; y en litorales de Galicia y del Cantábrico, donde además son probables las brumas, con tendencia a remitir durante el día. Se desarrollarán algunas nubes de evolución en el sistema Ibérico y Pirineos, donde podrían darse chubascos localmente fuertes en la zona de Girona.

EFE

fp

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