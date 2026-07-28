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Holaluz presenta alegaciones y defiende que todas las facturas están al corriente de pago

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Madrid, 28 jul (EFE).- La energética Holaluz ha defendido este martes que todas las facturas reclamadas por las distribuidoras están al corriente de pago y ha reivindicado que "no concurre ninguna de las causas previstas en la normativa vigente que pudiera justificar la extinción de su habilitación como comercializadora", ante el procedimiento abierto por el Miteco.

En un comunicado, la empresa catalana ha confirmado esta tarde haber presentado alegaciones al procedimiento abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para extinguir su habilitación como comercializadora de energía eléctrica.

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Holaluz ha tildado de "denuncia injustificada" el inicio del procedimiento y ha defendido que "no se ha producido ni se está produciendo, el traspaso efectivo de cliente alguno a comercializadoras de referencia".

El ministerio inició ese procedimiento administrativo el pasado 16 de julio al considerar que la compañía ha incumplido las obligaciones exigidas para el ejercicio de esa actividad.

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Preguntados por la razón de la apertura de este procedimiento, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) explicaron hoy que el Gobierno aprobó el pasado febrero una nueva normativa para la actividad de comercialización que incrementa la protección de los consumidores, tanto ante la inactividad de las comercializadoras, como en los pagos.

Así, han recalcado que cuando -durante un procedimiento de inhabilitación- el afectado se pone al día con los pagos pendientes, el Miteco archiva el expediente tras la correspondiente comprobación y la empresa puede mantener su actividad, aunque no confirman que este procedimiento se deba a esos posibles impagos.

En un documento remitido por la presidenta ejecutiva, Carlota Pi, al BME Growth -el mercado para pymes en expansión- recalca que la empresa "ha tomado todas las medidas necesarias para que no pueda repetirse una situación como ésta, garantizando, de esta manera, la continuidad de la compañía".

Asimismo, ha comentado que la apertura del procedimiento administrativo no produce por sí misma efecto alguno sobre la habilitación de Holaluz para el ejercicio de su actividad ni sobre su cartera de clientes.

Holaluz ha defendido que mantiene "la plena continuidad de su actividad, garantizando el suministro y la prestación de sus servicios sin interrupción alguna" y con normalidad para todos sus clientes, al tiempo que ha destacado que todas las facturas reclamadas por las distribuidoras están al corriente de pago.

Así, ha confiado en que, una vez analizadas las alegaciones presentadas, el procedimiento quede resuelto a la mayor brevedad y "confirmando la plena continuidad de la habilitación de Holaluz para el ejercicio de su actividad".

Las acciones de Holaluz están suspendidas de cotización desde la semana pasada después de que el Miteco informara de que había iniciado el procedimiento administrativo para extinguir la habilitación de Holaluz y, de forma paralela, el ministerio inició también el procedimiento para el traspaso de los clientes de la compañía a un comercializador de referencia, según detalló en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La resolución adoptada el pasado 16 de julio -que se publicó el 18 de julio en el BOE- por el director general de Política Energética y Minas abría un plazo de diez días hábiles para que la compañía presentase las alegaciones que considere oportunas, un plazo que acababa este viernes.

Las últimas cuentas divulgadas por la empresa son las de 2025, un ejercicio que cerró con unas pérdidas por 22,2 millones de eruos, un 29,5 % menos que en 2024, mientras que sus ingresos cayeron un 41 %, al pasar de los 271 millones en 2024 a 158,9 millones el año pasado. EFE

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