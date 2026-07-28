Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El Gobierno suspende los plazos procesales del 27 al 31 de julio en los partidos judiciales afectados por los incendios

Imagen FSZ2N37KKRHPLMJWHJWESIJEU4
Guardar

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley que establece la suspensión de los plazos procesales entre el 27 y el 31 de julio en aquellos partidos judiciales donde los incendios forestales han dificultado el normal desarrollo de la actividad judicial y el cumplimiento de los términos legales por parte de la ciudadanía y los profesionales.

Según ha informado el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a través de un comunicado, la medida afecta específicamente a los partidos judiciales de Ávila, Arenas de San Pedro, Talavera de la Reina, Torrijos, Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial y Nules . Esta decisión se ha tomado en coordinación con los operadores jurídicos y atendiendo a las peticiones trasladadas por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

PUBLICIDAD

Esta medida busca que las personas afectadas puedan "centrarse en afrontar las consecuencias de la emergencia sin que ello repercuta en sus procedimientos judiciales". No obstante, la suspensión contempla las excepciones habituales para actuaciones urgentes, tales como los procedimientos de tutela de derechos fundamentales, la protección de menores y las actuaciones urgentes del orden penal.

Además, se faculta a los jueces para acordar las actuaciones necesarias que eviten "perjuicios irreparables" para los derechos de los implicados.

PROTECCIÓN ADICIONAL Y PLAZOS CONCURSALES

El Real Decreto-ley también refuerza la protección de empresas y ciudadanos al permitir que los afectados dispongan de más tiempo para solicitar la declaración de concurso en caso de insolvencia. Asimismo, se suspenden temporalmente los plazos para reclamar derechos o iniciar acciones legales, con el fin de evitar que la emergencia perjudique el ejercicio de estas facultades.

PUBLICIDAD

En el comunicado han subrayado que con estas medidas "se refuerza la protección de las personas afectadas, se garantiza la seguridad jurídica y se procura que las consecuencias de los incendios forestales no limiten el ejercicio de sus derechos ni el acceso a la justicia".

La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y producirá efectos respecto a los incendios forestales ocurridos a partir del 23 de julio . Los profesionales con domicilio en las zonas afectadas podrán, además, solicitar excepcionalmente la suspensión de plazos o vistas cuando resulte procedente.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios, en directo: Interior deja volver a sus casas a los vecinos de diez municipios de Madrid y cinco de Ávila, y levanta el confinamiento en Santa María de la Alameda y Pelayos de la Presa

Miles de personas siguen fuera de sus hogares mientras los operativos refuerzan sus esfuerzos para contener los incendios activos

Última hora de los incendios, en directo: Interior deja volver a sus casas a los vecinos de diez municipios de Madrid y cinco de Ávila, y levanta el confinamiento en Santa María de la Alameda y Pelayos de la Presa

El Gobierno indulta parcialmente a la expresidenta del Parlament Laura Borràs y rebaja su pena de prisión de cuatro años y medio a dos tras la propuesta del TSJC

La medida de gracia evita el ingreso en prisión de la exdirigente de Junts, aunque mantiene la multa y el resto de las penas accesorias impuestas por la Justicia

El Gobierno indulta parcialmente a la expresidenta del Parlament Laura Borràs y rebaja su pena de prisión de cuatro años y medio a dos tras la propuesta del TSJC

Patricio Ochoa, doctor: “Hay un alimento que te ayuda a tener menos antojos”

Explica que su combinación de proteínas favorece la saciedad y puede prolongar la sensación de estar lleno

Patricio Ochoa, doctor: “Hay un alimento que te ayuda a tener menos antojos”

La casa donde Kiko Rivera se está recuperando del ictus junto a su pareja, Lola García: 780 metros cuadrados repartidos en tres plantas con piscina en Sevilla

El traslado a este chalet reformado marcó el inicio de una nueva etapa para el hijo de Isabel Pantoja tras su separación de Irene Rosales

La casa donde Kiko Rivera se está recuperando del ictus junto a su pareja, Lola García: 780 metros cuadrados repartidos en tres plantas con piscina en Sevilla

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los polifacéticos Víctor Elías y Marta Torné al cómico Txabi Franquesa y la modelo Desirée Cordero

El grupo de invitados acompañará a Roberto Leal desde este martes 28 de julio hasta el jueves 30

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los polifacéticos Víctor Elías y Marta Torné al cómico Txabi Franquesa y la modelo Desirée Cordero
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Complutense reclama que Begoña Gómez y su asesora le indemnicen en caso de ser condenadas por malversación con 113.509 euros por apropiarse del ‘software’

La Complutense reclama que Begoña Gómez y su asesora le indemnicen en caso de ser condenadas por malversación con 113.509 euros por apropiarse del ‘software’

Los notarios aclaran una de las grandes dudas tras los incendios: no se pierde la propiedad cuando se queman las escrituras de la vivienda

Europa señala a España por malos tratos a detenidos en tres prisiones andaluzas: “Reclusos alegaron haber sido abofeteados, golpeados y pateados por funcionarios”

La guía definitiva para ponerse al día antes de ‘Spider-Man: Brand New Day’: dónde ver las tres películas de la saga protagonizada por Tom Holland

El Poder Judicial deja en manos del TSJ de Madrid decidir si sanciona al juez Peinado por dos posibles faltas disciplinarias leves en su actuación contra Begoña Gómez

ECONOMÍA

Cómo beneficiarse de la prestación especial para los trabajadores afectados por incendios que ha aprobado el Gobierno

Cómo beneficiarse de la prestación especial para los trabajadores afectados por incendios que ha aprobado el Gobierno

La crisis de la vivienda no da tregua en España: el precio subirá este año un 12%

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Viajar si estás cobrando el paro te puede salir muy caro”

Estas son las profesiones que pueden prejubilarse en 2026

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

DEPORTES

Laporta no viajará con el FC Barcelona a la gira de Inglaterra tras sufrir una arritmia : “Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia”

Laporta no viajará con el FC Barcelona a la gira de Inglaterra tras sufrir una arritmia : “Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia”

Sergey Lomakin, el hombre por el que Pirlo ya no será seleccionador de la Azzurra: del rey de las apuestas a los favores al Kremlin

Williams pide perdón a Carlos Sainz y Albon tras los fallos en el monoplaza que relegan a los pilotos al pozo de la parrilla

Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026

Diomande, Rodri y una difícil decisión: el Real Madrid no tiene hueco para tanto fichaje