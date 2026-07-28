Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El Gobierno concede el indulto parcial a Laura Borràs y a otras cuatro personas

Imagen D3RWDVI2R5FQRJ7MUNSO6MBHLA
Guardar

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el indulto parcial a la expresidenta del Parlament de Cataluña y de Junts, Laura Borràs, por el que se le conmutará la pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día por otra de dos años. El resto de la pena --multa e inhabilitación de cuatro años y un día-- se mantendrá.

Según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el indulto se concede en los términos planteados por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el que condenó a Borràs, y que en la sentencia afirmó que la pena de prisión resultaba "desproporcionada y excesiva".

PUBLICIDAD

El 12 de febrero de 2025, el Tribunal Supremo confirmó la condena de Borràs por prevaricación y falsedad documental, que conllevaba las penas de cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación y multa de 36.000 euros, por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018.

INDULTA A NATALIO GRUESO, AL EXALCALDE DE LINARES Y A DOS CIUDADANOS

Por otro lado, el Gobierno ha decidido otorgar un indulto parcial al artista y gestor cultural Natalio Grueso, condenado a ocho años de prisión, ocho de inhabilitación y una multa por delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad documental y societarios relacionados con su gestión del Centro Niemeyer.

PUBLICIDAD

El Ministerio ha anunciado el perdón de su pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento por "motivos humanitarios relacionadas con su estado de salud".

Del mismo modo, el Consejo de Ministros ha acordado indultar parcialmente al exalcalde de Linares (Jaén), Juan Fernández Gutiérrez, condenado por un delito de malversación de caudales públicos.

Con ello, se conmuta la pena de prisión impuesta de tres años por otra de dos años, si bien se mantiene la pena de inhabilitación de siete años.

La solicitud contaba con el informe favorable del tribunal sentenciador, el aval del grupo popular y el grupo socialista de Linares, el apoyo del Ayuntamiento de esta localidad y el de una asociación vecinal que recabó una cifra relevante de firmas a su favor en el municipio.

Por último, el Gobierno ha aprobado indultar también parcialmente a dos ciudadanos particulares condenados por delitos contra la salud pública a las que se les conmutarán las penas de tres y cuatro años y medio de prisión por una de dos años. Las dos personas contaban con informes favorables de los tribunales sentenciadores y del Ministerio Fiscal.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios, en directo: Interior deja volver a sus casas a los vecinos de diez municipios de Madrid y cinco de Ávila, y levanta el confinamiento en Santa María de la Alameda y Pelayos de la Presa

Miles de personas siguen fuera de sus hogares mientras los operativos refuerzan sus esfuerzos para contener los incendios activos

Última hora de los incendios, en directo: Interior deja volver a sus casas a los vecinos de diez municipios de Madrid y cinco de Ávila, y levanta el confinamiento en Santa María de la Alameda y Pelayos de la Presa

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Qué fue de El Dioni, el cantante que robó un furgón blindado, fue a ‘Supervivientes’ y ahora quiere ser alcalde de un pueblo de Madrid de la mano de Vox

El madrileño de 76 años tiene pensado dar el salto a la política cuatro décadas después de haber huido a Brasil con millones de euros

Qué fue de El Dioni, el cantante que robó un furgón blindado, fue a ‘Supervivientes’ y ahora quiere ser alcalde de un pueblo de Madrid de la mano de Vox

El bar del tío de Lamine Yamal al que el futbolista no puede ir a comer “tranquilo”: con un nombre poco discreto y en el barrio en el que creció

Abdul Abdellaoui ha creado todo un santuario para el futbolista en Rocafonda, cuyo código postal celebra Lamine Yamal en el campo siempre que puede

El bar del tío de Lamine Yamal al que el futbolista no puede ir a comer “tranquilo”: con un nombre poco discreto y en el barrio en el que creció

Receta de gazpacho de calabacín: una versión suave y saludable lista en menos de 20 minutos

El plato frío típico español con un toque distinto y original para continuar siendo una de las comidas más aclamadas del verano

Receta de gazpacho de calabacín: una versión suave y saludable lista en menos de 20 minutos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno indulta parcialmente a la expresidenta del Parlament Laura Borràs y rebaja su pena de prisión de cuatro años y medio a dos tras la propuesta del TSJC

El Gobierno indulta parcialmente a la expresidenta del Parlament Laura Borràs y rebaja su pena de prisión de cuatro años y medio a dos tras la propuesta del TSJC

La Complutense reclama que Begoña Gómez y su asesora le indemnicen en caso de ser condenadas por malversación con 113.509 euros por apropiarse del ‘software’

Los notarios aclaran una de las grandes dudas tras los incendios: no se pierde la propiedad cuando se queman las escrituras de la vivienda

Europa señala a España por malos tratos a detenidos en tres prisiones andaluzas: “Reclusos alegaron haber sido abofeteados, golpeados y pateados por funcionarios”

La guía definitiva para ponerse al día antes de ‘Spider-Man: Brand New Day’: dónde ver las tres películas de la saga protagonizada por Tom Holland

ECONOMÍA

Cómo beneficiarse de la prestación especial para los trabajadores afectados por incendios que ha aprobado el Gobierno

Cómo beneficiarse de la prestación especial para los trabajadores afectados por incendios que ha aprobado el Gobierno

La crisis de la vivienda no da tregua en España: el precio subirá este año un 12%

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Viajar si estás cobrando el paro te puede salir muy caro”

Estas son las profesiones que pueden prejubilarse en 2026

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

DEPORTES

Laporta no viajará con el FC Barcelona a la gira de Inglaterra tras sufrir una arritmia : “Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia”

Laporta no viajará con el FC Barcelona a la gira de Inglaterra tras sufrir una arritmia : “Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia”

Sergey Lomakin, el hombre por el que Pirlo ya no será seleccionador de la Azzurra: del rey de las apuestas a los favores al Kremlin

Williams pide perdón a Carlos Sainz y Albon tras los fallos en el monoplaza que relegan a los pilotos al pozo de la parrilla

Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026

Diomande, Rodri y una difícil decisión: el Real Madrid no tiene hueco para tanto fichaje