El Gobierno concede el indulto parcial a Laura Borràs y a otras cuatro personas

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el indulto parcial a la expresidenta del Parlament de Cataluña y de Junts, Laura Borràs, por el que se le conmutará la pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día por otra de dos años. El resto de la pena --multa e inhabilitación de cuatro años y un día-- se mantendrá.

Según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el indulto se concede en los términos planteados por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el que condenó a Borràs, y que en la sentencia afirmó que la pena de prisión resultaba "desproporcionada y excesiva".

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El 12 de febrero de 2025, el Tribunal Supremo confirmó la condena de Borràs por prevaricación y falsedad documental, que conllevaba las penas de cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación y multa de 36.000 euros, por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018.

INDULTA A NATALIO GRUESO, AL EXALCALDE DE LINARES Y A DOS CIUDADANOS

Por otro lado, el Gobierno ha decidido otorgar un indulto parcial al artista y gestor cultural Natalio Grueso, condenado a ocho años de prisión, ocho de inhabilitación y una multa por delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad documental y societarios relacionados con su gestión del Centro Niemeyer.

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El Ministerio ha anunciado el perdón de su pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento por "motivos humanitarios relacionadas con su estado de salud".

Del mismo modo, el Consejo de Ministros ha acordado indultar parcialmente al exalcalde de Linares (Jaén), Juan Fernández Gutiérrez, condenado por un delito de malversación de caudales públicos.

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Con ello, se conmuta la pena de prisión impuesta de tres años por otra de dos años, si bien se mantiene la pena de inhabilitación de siete años.

La solicitud contaba con el informe favorable del tribunal sentenciador, el aval del grupo popular y el grupo socialista de Linares, el apoyo del Ayuntamiento de esta localidad y el de una asociación vecinal que recabó una cifra relevante de firmas a su favor en el municipio.

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Por último, el Gobierno ha aprobado indultar también parcialmente a dos ciudadanos particulares condenados por delitos contra la salud pública a las que se les conmutarán las penas de tres y cuatro años y medio de prisión por una de dos años. Las dos personas contaban con informes favorables de los tribunales sentenciadores y del Ministerio Fiscal.