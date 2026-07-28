El Gobierno aprueba un crédito de 25 millones para rehabilitar la mayor estación para depurar aguas residuales de Túnez

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El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la concesión de un crédito de 25 millones de euros a la Oficina Nacional de Saneamiento de Túnez para financiar el "Proyecto de Rehabilitación de la Estación de Depuración de Aguas Residuales Choutrana I", que busca "rehabilitar y modernizar" la mayor estación del país para beneficiar "de forma directa" a 900.000 personas de la capital.

Esta reforma, con cargo al Fondo Español de Desarrollo Sostenible y con garantía soberana de la República de Túnez, garantizará el acceso a los servicios de saneamiento no solo a los residentes en el área metropolitana sino , de manera indirecta, a "toda la población de Grand Tunis", con casi tres millones de habitantes, según reflejan las referencias del Consejo de Ministros.

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Este proyecto también permitirá mejorar el "estado ecológico" de las "aguas costeras", y se desarrolla bajo el Acuerdo Marco de Cofinanciación del Joint European Financiers For International Cooperation (JEFIC) junto al Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banco de Desarrollo alemán, KfW) que lidera la operación, y la 'Agence Française de Développement (AFD).

Según el Ejecutivo, "podría convertirse en un proyecto emblemático del enfoque 'Team Europe' en el sector del agua en Túnez". El coste total asciende a 118 millones de euros de los que, como máximo, el 21% (25 millones) serán aportados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) mediante un crédito FEDES.

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El crédito tendrá un interés fijo del 2,5% anual, un plazo de amortización de 17 años, con siete más de periodo de gracias. Además, se firmará un contrato de garantía con el Ministerio de Economía y Planificación de Túnez para conceder la garantía soberana al crédito.