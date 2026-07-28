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Detenido un matrimonio por vender monedas de oro de Isabel II y blanquear su origen

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León, 28 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en León a un matrimonio acusado de apropiarse indebidamente de varias monedas históricas de oro y plata y de blanquear su origen mediante la venta fraccionada de las piezas en establecimientos de compraventa de metales preciosos de diferentes ciudades españolas.

La investigación permitió recuperar 26 monedas históricas valoradas en cerca de 10.900 euros, entre ellas diez piezas de oro de 100 reales acuñadas durante el reinado de Isabel II, cuyo valor económico y numismático se había incrementado por la revalorización del oro.

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Según ha informado este martes la Policía Nacional, los arrestados vendieron un total de catorce monedas de oro de 100 reales de Isabel II fechadas en 1862 en distintas localidades de Asturias y Castilla y León con el objetivo de dificultar su rastreo e introducirlas en el circuito legal.

Las pesquisas comenzaron tras detectarse la venta de una de estas monedas en un establecimiento de Avilés. A partir de ese momento, los investigadores comprobaron que la pareja había realizado operaciones similares en Oviedo, Gijón, Palencia y Valladolid.

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La investigación reveló además que cuatro de las monedas vendidas fueron fundidas por los establecimientos que las adquirieron, concretamente en Avilés, Gijón, Oviedo y Palencia, lo que provocó la pérdida irreversible de unas piezas consideradas bienes protegidos por la legislación patrimonial.

Por estos hechos, la Policía ha citado como investigadas a cuatro personas por un delito de daños contra el patrimonio histórico relacionado con la destrucción de las monedas.

Durante la operación se recuperaron ocho de las monedas que ya habían sido comercializadas y se incautaron otras dos piezas de oro, además de dieciséis monedas de plata que permanecían en poder de la pareja.

Entre ellas figuran diez monedas de cinco pesetas valoradas en unos 600 euros y seis de dos pesetas estimadas en 270 euros.

Las monedas recuperadas serán depositadas en el museo que determine la autoridad judicial mientras se realizan los correspondientes informes periciales. EFE

rs/aam/mcm

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