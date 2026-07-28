Cuatro encapuchados se llevan 200 monedas de oro del Museo de Albacete en minuto y medio

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(Actualiza la NA2079 con más detalles sobre el robo y las piezas sustraídas)

Albacete, 28 jul (EFE).- La Policía Judicial investiga el robo perpetrado por la fuerza en la noche de este lunes al martes por cuatro encapuchados, que un minuto y medio se han llevado más de 200 monedas de oro del Museo Provincial de Albacete.

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En una rueda de prensa, el delegado de la Junta en Albacete -institución a la que pertenece el museo-, Antonio Ruiz Santos, ha confirmado este martes que el robo ha sido perpetrado por cuatro personas que, en minuto y medio, rompieron una ventana para acceder a las vitrinas de la sala de arqueología donde se encontraban las dos colecciones, de incalculable valor.

Una de las colecciones, de 42 monedas de oro de las épocas de Carlos III, Carlos IV, Fernando VII e Isabel la Católica, es un hallazgo del pueblo albaceteño de Madrigueras.

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La segunda colección, de 180 monedas, también de oro, fueron encontradas en el pueblo albaceteño de Villamalea y datan de la época de Isabel II, fechadas entre 1850 y 1860.

Ruiz Santos ha relatado a los medios de comunicación que los cuatro asaltantes, encapuchados, entraron al museo en torno a las 12 de la noche, cuando "saltó la alarma en el Museo Provincial y el personal de seguridad accedió inmediatamente en la sala de arqueología y llamó a las Fuerzas de Seguridad".

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Después de romper las vitrinas, “los asaltantes cogieron dos colecciones de monedas propiedad del Ministerio de Cultura, en depósito en Albacete”, ha añadido Ruiz Santos.

El robo se perpetró con tal rapidez que los ladrones dejaron tiradas algunas monedas por el suelo, según ha explicado el delegado.

Ruiz Santos ha confiado en la detención de los asaltantes y la recuperación de las monedas y ha indicado que la Policía Judicial se encuentra en la mañana de este martes en el Museo Provincial de Albacete reuniendo pruebas.

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La Policía Nacional cuenta con los testimonios de vecinos que han explicado cómo cuatro encapuchados huyeron después de saltar la valla que rodea el Parque de Abelardo Sánchez, donde se ubica el Museo Provincial.

Además, sobre las 0:18 horas de este martes, la Policía Local y los Bomberos de Albacete han tenido que actuar en el incendio de un turismo en la carretera de Peñas y, según las primeras hipótesis, podría ser uno de los dos vehículos que se usaron para cometer el robo. EFE

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dc/cst/mcm

(foto) (vídeo)