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Acaldes de Valdemaqueda y Robledo: el incendio es un gatito de noche pero un león de día

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Navalcarnero (Madrid), 28 jul (EFE).- El alcalde de Valdemaqueda, Ricardo Meneses, y el de Robledo de Chavela, Fernando Casado, dos localidades evacuadas por el incendio forestal que afecta a la Comunidad de Madrid, han coincidido en calificarlo como "un gatito de noche pero un león de día" y han añadido que siguen "con el cuchillo entre los dientes".

Ambos regidores han comparecido ante los periodistas a su llegada al puesto de mando avanzado situado en la localidad madrileña de Navalcarnero antes de participar este martes en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).

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"En estos momentos estamos en el punto crítico del incendio, tanto de Robledo de Chavela como Valdemaqueda, y lo tenemos en el río Cofio, que es el flanco más peligroso que tenemos", ha manifestado Ricardo Meneses.

Ha valorado que "anoche se han hecho unos trabajos excepcionales con un despliegue de medios que no se ha visto nunca, tanto de bomberos forestales como de la Comunidad de Madrid y de otras comunidades de toda España y se ha parado el incendio pero es un gatito de noche y es un león de día y es necesario rematarlo".

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Meneses ha recordado que ambos municipios ya sufrieron un incendio muy similar en 1966 y ha advertido de que la zona del río Cofio "es un tiro que puede conectar hasta con la sierra de Guadarrama".

"Entonces no nos podemos dormir y estamos con el cuchillo entre los dientes porque es el momento de parar el incendio, se deben utilizar todos los medios y ahora tienen que entrar medios aéreos", ha recalcado.

El alcalde de Valdemaqueda ha dicho que los vecinos de su localidad "están bien atendidos en Boadilla del Monte y en Collado Villalba" y les ha pedido paciencia.

Por su parte, Fernando Casado, alcalde de Robledo de Chavela, ha coincidido en que "lo que más preocupa es el flanco norte, el río Cofio" y ha añadido que "hay un gran despliegue allí, más de 400 efectivos, tanto medios aéreos como terrestres".

Ha aclarado que "no es un incendio que afecte a una zona o a una localidad sino a muchísimos kilómetros cuadrados, a muchas localidades, con ciento y pico mil evacuados".

El alcalde ha comentado que el incendio "por la noche es un gatito que duerme pero por el día puede ser un gran león y son fundamentales las próximas horas para tratar de vencerlo".

"Para los evacuados de Robledo se está haciendo muy duro porque ya han pasado la cuarta noche fuera", ha lamentado el alcalde que les ha transmitido que sus viviendas están bien. EFE

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