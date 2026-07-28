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2-4. La Real sigue invicta en pretemporada

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Redacción Deportes, 28 jul (EFE).- La Real Sociedad sigue invicta en su pretemporada tras ganar este martes por 2-4 al Aston Villa con goles decisivos de los jóvenes del filial Gorka Carrera e Iñaki Rupérez.

Los ingleses fueron dueños del encuentro en una primera mitad en la que las buenas actuaciones de Alex Remiro impidieron males mayores para el equipo blanquiazul, que vio cerca el gol en contra en un remate de Maatsen.

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Reticente a los avisos, la Real siguió sufriendo acometidas del Aston Villa que encontrarían el premio de Hemmings en un gran gol, pero la reacción txuri urdin llegó pronto con el empate de Carlos Soler.

La segunda mitad fue más entretenida con una Real que se adelantó con un gol de Oskarsson, tras un despiste defensivo local, y los ingleses igualaron casi al momento con un tanto de Madjo.

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Los donostiarras, casi con su equipo filial en el último tercio del partido, lograró el triunfo con goles de Carrera y Rupérez.

- Ficha técnica:

2.- Aston Vila: Bizot; Maatsen, Cissé, Ming, Cash; Hemmings, Barkley, Gomes; Buendía, Madjo y Burrowes. También jugaron Lynch, Torres, Bogarde, Wright, Nedeljkovic, Carroll, Broggio, Rowe, Borland y Jimoh-Aloba.

4.- Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Turrientes, Herrera, Carlos Soler; Barrenetxea, Marchal y Oskarsson. También jugaron Aihen, Zakharyan, Pacheco, Javi López, Goti, Díaz, Rupérez, Ochieng, Lebarbier, Kita, Carrera y Beitia.

Goles: 1-0, min. 14: Hemmings. 1-1, min. 24: Carlos Soler. 1-2, min. 54: Oskarsson. 2-2, min. 56: Madjo. 2-3, min. 66: Carrera. 2-4, min. 88: Rupérez.

Incidencias: partido de pretemporada disputado en el Pallet-Track Bescot Stadium de la localidad de Walsall (Inglaterra) ante unos 9.000 aficionados. EFE

cr/ism

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