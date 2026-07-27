El PSOE ve que la "cacería" contra Begoña Gómez "no da más de sí" tras la petición de 13 años de cárcel

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, considera que Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está sufriendo "una cacería" que a su juicio "no da más de sí".

En una rueda de prensa desde la sede del PSOE en la calle Ferraz, ha vuelto a defender que Gómez "es inocente" y asegura que la situación judicial que está viviendo "es el resultado de ser la mujer de quien es".

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Mínguez ha sido preguntada por este asunto después de que la acusación popular liderada por la organización Hazte Oír haya pedido que la esposa de Sánchez vaya 13 años a prisión, aunque en un primer momento habían solicitado una pena de 24 años de cárcel y 22 para su asesora Cristina Álvarez. También han reclamado que Pedro Sánchez testifique en el juicio como testigo.

Gómez tendrá que someterse a juicio oral con jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos una vez que la Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente la investigación del juez Juan Carlos Peinado, aunque acordó dejar fuera la acusación por delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida.

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